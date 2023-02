Malonno: Sagra delle Migole

Sabato 4 marzo, a Malonno è in arrivo la Sagra delle Migole: "Siamo super orgogliosi di proporvi il nostro piatto tipico, che, per la prima volta, ha ricevuto la certifica D.e.c.o. e non vediamo l'ora di festeggiare questo traguardo con tutti voi", scrivono gli organizzatori della ProLoco.

Per l'occasione è stato preparato un ricco menù ed un delizioso programma di intrattenimento. Le prenotazioni quest'anno non hanno una data di scadenza, ma verranno chiuse al raggiungimento della capacità massima. Sarà comunque possibile richiedere l'asporto prenotandolo e muniti di contenitore proprio.

La cena comincerà alle 19, mentre durante tutta la serata sarà sempre possibile l'entrata per il servizio bar e ristoro, aperto a tutti (anche a chi non volesse cenare). Si può prenotare contattando la ProLoco su Facebook.