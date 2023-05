Passirano: 17° festa dello sportivo di Monterotondo

Il Gruppo Sportivo Oratorio Monterotondo, con il patrocinio del C.S.I. Brescia, della Provincia di Brescia e del Comune di Passirano, organizza dal 01 giugno al 4 giugno 2023, presso l’oratorio di Monterotondo, la 17° Festa dello Sportivo, una festa, come ogni anno, ricca di appuntamenti sportivi e gastronomici.



Poiché è risaputo che “formula che vince non si cambia”, lo spirito che continua a guidare gli organizzatori nella scelta del programma è la semplicità. Il programma è ricco di iniziative che vogliono essere semplici occasioni di svago e di incontro per vivere la bellezza dello stare

insieme.



Oltre a tornei di calcio per piccoli e grandi, si potrà assistere ad esibizioni di judo, di ballo, volley e tanto altro.Numerose le realtà che ci faranno compagnia durante i giorni di festa. Ci saranno, fra gli altri, gli amici del Dream Ranch che daranno la possibilità, a chi lo desidera, di vivere il proprio

“battesimo della sella”.

Sabato 03 giugno, nel pomeriggio, spazio alla meditazione con la possibilità di provare un percorso tra meridiani e meditazione in compagnia del gruppo Yoga del Gso. Una delle novità di quest’anno la troviamo sempre sabato sera. Dalle 21 il nostro oratorio si trasformerà in una discoteca a cielo aperto e il Dj Elia Gobbi aspetterà tutti giovani, ma anche i meno giovani se lo desiderano, a scatenarsi insieme a lui per una serata indimenticabile.



Domenica 4 giugno, inoltre, saremo partner ufficiali di un evento unico al mondo: 50 miglia di maglia. Infatti, in occasione di BS BG capitali della cultura, le due città si uniranno con una catena umana formata da 40.000 persone. E, presso la nostra struttura, sarà possibile, dopo la catena, fermarsi per il pranzo (su prenotazion) e trascorrere un piacevole pomeriggio all’insegna di musica, spettacoli e divertimento, grazie alla collaborazione con altre realtà del territorio.



Tutte le sere sarà, inoltre, possibile ballare godendo della musica proposta da dj specializzati e della compagnia di alcune scuole di ballo della zona. Doveroso, infine, ricordare che durante tutta la manifestazione funzioneranno un appetitoso stand gastronomico, ricco di proposte per tutti i palati, con possibilità di consumazione al coperto, e una magnifica pesca di beneficenza.