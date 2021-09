Castel Mella: Eatinero – Festival del Cibo di Strada

Orario non disponibile

Quando Dal 17/09/2021 al 19/09/2021 Orario non disponibile

Castel Mella: Eatinero, il festival del cibo di strada, arriva in Piazza Unità d'Italia dal 17 al 19 settembre.

INGRESSO GRATUITO

Torna per la quinta edizione in Piazza Unità d'Italia, la carovana di food truck di Eatinero.it con tutte le loro specialità regionali, etniche e gourmet in modalità street food.

BIRRA ARTIGIANALE

Solo agli eventi di Eatinero.it l'immancabile birrabus di Birra di Classe, con una selezione quasi infinita di birra artigianale italiana spillata da uno scuolabus d'epoca e rivisitato.

