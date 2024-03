Prezzo non disponibile

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile, STREEAT Food Truck Festival arriva per la prima volta a Brescia, in piazza Tebaldo Brusato.



Saranno presenti 20 cucine su ruote che proporranno specialità per soddisfare tutti i palati: la tradizione incontrerà  la creatività e la personalità di giovani artigiani provenienti da tutta Italia, che hanno scelto di muoversi su ruote, trasportando con loro idee, sapori e storia della nostra cultura enogastronomica.