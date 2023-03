Pozzolengo: Fiera di San Giuseppe

Come avviene da oltre un secolo sulle Colline Moreniche del Garda, il Comune di Pozzolengo dà il benvenuto alla primavera con la Fiera di San Giuseppe, giunta alla 121esima edizione. Nata a inizio ‘900 come una delle prime e piu? importanti fiere della Lombardia e punto di riferimento per allevatori e mediatori delle province di Brescia, Verona, Mantova e Cremona, la manifestazione ha saputo evolversi pur mantenendone i valori, orgogliosamente protetti e trasferiti alle nuove generazioni. Esempio virtuoso di sinergia tra amministrazione, aziende, associazioni e volontari, che sono il vero motore del Paese, oggi la Fiera di San Giuseppe è costituita da una varietà di proposte che non riguarda solo la valorizzazione del mondo agricolo e dell’enogastronomia locale, ma anche da altre eccellenze allo scopo di sviluppare e sostenere una nuova cultura del territorio.



All’interno della Fiera, avrà luogo la 21esima edizione della “Dispensa Morenica e Terra del Lugana”, evento di grande valorizzazione enogastronomica dei prodotti tipici del territorio collinare e dell’entroterra gardesano, dove sono attesi esperti del settore, ma anche semplici amanti della buona tavola.



La fiera è da tempo una realtà apprezzata da residenti e turisti, grazie soprattutto alle sue eccellenze enogastronomiche a partire dalla Lugana, presente nelle 25 aziende agricole e cantine del territorio, fino ai prodotti DE.CO (salame morenico, chisöl sö la gradela, biscotto di Pozzolengo e zafferano purissimo di Pozzolengo). Il programma della 121esima Fiera di San Giuseppe è, oltre alla valorizzazione dei prodotti territoriali, un connubio fra arte, cultura, sport, svago e divertimento per tutte le età.



Giovedì 16 marzo si inizierà con il concorso del salame morenico De.CO e con la premiazione delle eccellenze sportive di Pozzolengo che si sono contraddistinte negli anni 2020-2021-2022. Venerdì 17 marzo si svolgerà invece un convegno in collaborazione con Coldiretti, rivolto agli operatori del settore che metterà l’attenzione sugli aspetti amministrativi e burocratici della Vendemmia 2023, mentre la sera vedrà protagonista il centro storico ed i bar del paese con l’evento “Lugana e salame” e tanta musica di intrattenimento.



Sabato e domenica giornate centrali con l’inaugurazione della Fiera alla presenza del coro dei bambini della scuola primaria di Pozzolengo e dei musicisti della “Piccola Orchestra di Pozzolengo”. Verranno inaugurate anche due mostre, una fotografica, intitolata “Un’altra visione” ed una pittorica nominata”Armonie”. Evento novità di quest’anno i giochi di un tempo in piazza Don Gnocchi, dove saranno collocate15 postazioni per riscoprire la tradizione dei giochi semplici del passato, sarà presente anche un maestro vasaio esperto nelle lavorazioni artigianali.



Trattori d’epoca ed attrezzature agricole saranno visibili fino a domenica, giornata in cui verrà allestito il mercatino di hobbistica e non solo, partirà la 41esima “Camminata tra Le Vigne” e vedremo il ritorno del Raid del Lugana, una sfilata di auto d’epoca lungo il territorio pozzolenghese. Nel pomeriggio poi visita delle mura del castello di Pozzolengo e della torre campanaria, con possibilità di scoprire i segreti degli abili campanari locali. Infine non mancheranno laboratori creativi e musicali e giostre peri più piccoli.



Pozzolengo apre quindi le porte della sua terra a cittadini e visitatori, con un fitto programma di iniziative da giovedì 16 a domenica 19 marzo 2023. In virtù del valore storico e culturale di questa centenaria manifestazione, la Fiera di San Giuseppe torna ad avvalersi del patrocinio del MASAF, Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, oltre che del patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Brescia.