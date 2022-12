Brescia, tutti gli eventi di Natale 2022: programma completo

Torna anche quest’anno il palinsesto natalizio della città. Superate tutte le restrizioni, torna nella sua veste più tradizionale con eventi diffusi nelle piazze e vie della città a partecipazione libera e gratuita. Torna per riaccendere il senso di comunità e per invitarci a vivere la città dopo il lungo tempo in cui stati obbligati a rinunciarvi.

Il palinsesto di queste festività guarda al futuro. E’ infatti dedicato soprattutto ai più piccoli, ai bambini e alle bambine, che con il loro sguardo incantato sono le icone di quel “diritto alla felicità” di cui abbiamo bisogno nel momento complesso che stiamo vivendo. Natale di e per i piccoli, pensato per loro e a loro dedicato. E’ nato così il ricco palinsesto di proposte di “Buon Natale Brescia 2022”.

Agli eventi de “La strada winter” ricchi della magia dei giocolieri, delle marionette e dei divertenti clown in giro per il centro città (P.tta Vescovado, C.so Zanardelli, P.tta Pallata e P.zza Loggia), si uniscono le favole raccontate negli appuntamenti promossi dal Sistema Bibliotecario Urbano nelle biblioteche cittadine e nella postazione appositamente allestita nel portichetto del Monte di Pietà di Piazza Loggia, e i tanti appuntamenti di teatro loro dedicati in Piazza Vittoria (Quadriportico) e in Piazzetta Pallata.

E poi lo spettacolo “The Disillusionist” con Erix Logan e Sara Maya (Dis-Play), un family show in cui gli effetti magici diventano metafora per svelare le illusioni della realtà.

Poi ancora laboratori, originali e tematizzati, come quello promosso da Avisco presso Palazzo MO.CA denominato “Auguri Animati!” per creare il proprio e unico biglietto d’auguri utilizzando la tecnica del film d’animazione.

Torna dopo una lunga attesa la Pista del Ghiaccio e con lei la tradizionale Giostra cavalli d’Epoca, che saranno allestite in Piazza Mercato e che ci terranno compagnia per tutte le feste.

Non manca la musica da strada, tanta, negli appuntamenti domenicali e festivi che ci porteranno verso il Natale. Tra questi le scuole di musica, e il loro prezioso carico di futuro, si esibiranno in Corso Zanardelli Domenica 08.12.2022.

Ci sarà anche spazio per la solidarietà con il tradizionale progetto promosso dal Gruppo Alpini di Fiumicello denominato Natale Alpino Solidale (dal 26 novembre al 6 Gennaio in C.so Zanardelli).

Anche la grafica quest’anno è stata realizzata in forma nuova grazie al collettivo artistico ART OF SOOL che ci ha portato, attraverso un linguaggio artistico più contemporaneo, a vivere l’atmosfera natalizia della città trasformandola, insieme alle icone tradizionali del natale, in un fumetto natalizio targato Brescia.

PROGRAMMA

BIBLIOTECHE



2.12.2022

– 17.00, Biblioteca San Polo - Presentazione libro " E se Santa Lucia" in CAA* a cura di A.Spreafico e F.Drogo



7.12.2022

– 18.00, Biblioteca UAU - Inaugurazione della mostra “I miei mostri/La mia casa: i poster realizzati da 12 artisti per LINK” - Urban Art Festival 2022



9.12.2022

– 16.30, Biblioteca Parco Gallo - " E se Santa Lucia" in CAA* a cura di A.Spreafico e F.Drogo



10 DICEMBRE

– 10.30, Biblioteca Prealpino - " E se Santa Lucia" in CAA* a cura di A.Spreafico e F.Drogo

– 10.30, Biblioteca Torrelunga - Aspettando Santa Lucia: letture per bambini e famiglie

– 10.30, Biblioteca San Polo - Ma quando arriva Babbo Natale? A cura dei volontari di Nati per Leggere



11 DICEMBRE

– 9.30 (primo turno)

– 10.45 (secondo turno)

Biblioteca Queriniana - Mysteria: la Queriniana, il nuovo tempio della sapienza, a cura del Dott. Sandro Foti - su iscrizione, con un massimo di 25 partecipanti per turno



13 DICEMBRE

– 16.30, Biblioteca Casazza - Letture e laboratorio creativo su Santa Lucia



15 DICEMBRE

– 16.30, Biblioteca Prealpino - Finalmente Natale! (Letture in libertà aspettando Natale)



17 DICEMBRE

– 10.30, Biblioteca Torrelunga e Ambiente Parco - Alberi di Natale: letture e laboratorio in collaborazione con Ambiente Parco



20 DICEMBRE

– 16.30, Biblioteca Sereno - Lettura Nasti per Leggere e Laboratorio "Crea il tuo Natale" a cura delle Volontarie SereneLettrici



21 DICEMBRE

– 20.45, Biblioteca Ghetti - Il Coro Clandestino in Concerto



22 DICEMBRE

– 16.45, Biblioteca Ghetti - Buon Natale, Biblioteca! a cura delle Volontarie Nati per Leggere per bambini 3-6 anni-

– 17.00, Biblioteca Casazza - Apericena natalizio in biblioteca



23 DICEMBRE

– 19.00, Biblioteca UAU - Xmas Gaming Night

*CAA: Comunicazione Aumentativa e Alternativa ovvero un approccio che offre alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite altri canali che si affianchino a quello orale.

27 DICEMBRE

Letture sceniche, per bambini dai 4 ai 10 anni

– 10.30, Biblioteca Parco Gallo: "L'incredibile storia di Lavinia" - di Bianca Pitzorno

– 16.00, Biblioteca Museo di Scienze: "Lo schiaccianoci e il re dei topi" - Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

– 16.00, Biblioteca Buffalora: "La regina delle nevi" - Hans Christian Andersen

– 16.00, Biblioteca Ghetti: "Il canto di Natale" di Charles Dickens



28 DICEMBRE

– 10.30, Biblioteca di Casazza: "L'incredibile storia di Lavinia" - di Bianca Pitzorno

– 15.30, Biblioteca Prealpino: "Il canto di Natale" di Charles Dickens

– 16.00, Biblioteca di San Polo: "La Fabbrica di Cioccolato" - di Roald Dahl

– 16.00, Biblioteca di Torrelunga: "Il Principe Felice" - Di Oscar Wilde

– 16.00, Biblioteca Villaggio Sereno: "Il Grinch" - di Dr. Seuss

CANTASTORIE

Progetto a cura del Sistema Bibliotecario Urbano

Piazza Loggia (portico Monte di Pietà)



Tre racconti interpretati ad hoc in tre repliche giornaliere per vivere il clima natalizio con gli occhi dei più piccoli, che ci porteranno a riflettere sui tempi di pace, solidarietà e rispetto e fiducia nelle diversità.



8 DICEMBRE

– 16.00, La regina carciofona



11 DICEMBRE

– 16.00, La cicala e la formica un magico Natale



18 DICEMBRE

– 16.00, L’apprendista Babbo Natale

FESTIVAL LA STRADA WINTER

Progetto a cura di CLAPSpettacolo dal vivo



4 DICEMBRE

– 15.30, P.tta Vescovado: Horror Puppet Show

– 16.00, P.tta Michelangeli: Just Married

– 16.45 e 17.30, C.so Zanardelli: Banda Storta

– 17.30, P.tta Pallata (itinerante): Cantagiro Barattoli

– 18.00, Piazza Loggia: Sick Du Soleil

GIOSTRA D’EPOCA E PISTA DEL GHIACCIO

Piazza Mercato dal 26 dicembre al 6 gennaio

I MERCATINI TEMATICI



4 DICEMBRE

Piazza Vittoria

Campagna Amica: mostra-mercato del prodotto agricolo a KM 0 – a cura di Associazione Agrimercato



8 DICEMBRE

Largo Formentone

L’ho fatto tutto io: mostra-mercato d’artigianato artistico – a cura di Associazione Le Fate Ignoranti



11 DICEMBRE

Mo.Ca (Palazzo Martinengo Colleoni)

Meglio Bio in Piazza: mostra–mercato del prodotto biologico a KM 0 – a cura di Associazione La Buona Terra



16 DICEMBRE

Makers Hub Market: mostra–mercato dedicata ai prodotti realizzati dai makers operanti all’interno degli spazi di Mo.Ca

PICCOLO TEATRO (PER BAMBINE E BAMBINI)



8 DICEMBRE

– 16.00, Piazzetta Pallata - “Munuscolo” - Reverie Teatro;

– 16.00, Quadriportico Piazza Vittoria - “Burattini in carne ed ossa” - Circolino Teatro



11 DICEMBRE

– 16.00, Quadriportico Piazza Vittoria - “Biancaneve” - Reverie Teatro;

– 16.00, Piazzetta Michelangeli - “Gran Ventriloquini” - Compagnia Madame Rebinè



18 DICEMBRE

– 16.00, Quadriportico Piazza Vittoria – “La Piccola Odissea” – Reverie Teatro

PICCOLI MUSICI



8 DICEMBRE

– 16.00, Corso Zanardelli: “Esibizione delle scuole di musica della città e provincia”. Orchestra della Scuola Media ad Indirizzo Musicale SMIM di Flero, Orchestra delle classi terze della Scuola Primaria di Poncarale, Orchestra delle classi quinte della Scuola Primaria di Poncarale, Un cuore di voci – coro.

8,11, 18 DICEMBRE

– 16.00, Corso Zanardelli: Piazzetta Sant’Alessandro - Piazzetta Vescovado - Piazzetta Tito Speri - Corso Palestro - Piazzetta Michelangeli - “Esibizioni musicali itineranti e non”

MAGIA E GIOCHI



8,11, 18 DICEMBRE

– 16.00, Piazzetta Sant’Alessandro - Piazzetta Vescovado e Piazzetta Tito Speri - Corso Palestro - Pallata- “Spettacoli di magia e giocoleria”

PROGETTI SPECIALI



11 DICEMBRE

– 16.00, Piazza Paolo VI – “Piùme Swing” – Teatro Circo

Uno spettacolo di Teatro Circo sorprendente: poesia e narrazione di una storia vera, bellezza e ritmo della musica dal vivo, magia del circo con la danza aerea. Un sofisticato e frizzante duo, ad alto tasso di follia e non poca poesia.

8 DICEMBRE

– 16.00, Piazzetta Michelangeli – Artcore Crew

Performance artistica e musicale a tema natalizio della crew bresciana Artcòre, associazione culturale no profit fondata nel 2015 e formata da ragazzi con età compresa tra i 20 e i 30 anni, nata con l’intenzione di creare una scena dove tutti i giovani seguendo i loro “canali” d’espressione (writing, skating, scelte visive, coreutiche…) possano esprimersi e trovare spazio, raccontando un vissuto che si trasforma in arte, musica e cultura.



E-VENTUM – LUCE IN CARMINE



4, 6 DICEMBRE

Opening Domenica 4 dicembre 2022 - ore 18

Tutti i giorni dalle ore 16.00 alle 24.00 fino a venerdì 6 gennaio 2023.



Quartiere Carmine - Vicolo Due Torri - Via Milano 140 - Contrada del Carmine - Via Nino Bixio - Piazza Rovetta

E-ventum si pone l’obiettivo di neutralizzare ogni distanza tra artista e fruitore, entrambi attori sul terreno comune dello spazio urbano. 5 installazioni di light art realizzate da 4 artisti per trasformare il quartiere Carmine in un museo luminoso a cielo aperto, modificando l’ambiente e la percezione dello spettatore grazie a opere in grado di coinvolgere il pubblico in un’esperienza sensoriale, che può essere letta come un moderno concetto di sublime capace di innalzare l’animo del pubblico provocando sentimento.

SUA MAESTÀ IL BOSSOLÀ

10 DICEMBRE

Ore 16.30

Teatro Sociale di Brescia

Storia e futuro del re dei dolci bresciani



Il Maestro Pasticcere Iginio Massari dialoga con la scrittrice e presidente del CTB Camilla Baresani.

Seguirà degustazione a cura del Consorzio Pasticceri Artigiani.

Ingresso gratuito. Modalità di accesso sul sito www.comune.brescia.it

THE BIG NIGHT

La Festa di Capodanno torna finalmente in piazza in quest’edizione 2022. Un graditissimo ritorno che si fa in tre.

Sono infatti 4 le proposte pensate per passare la Notte di San Silvestro in città, dove si vuole, ma rigorosamente insieme!

– 22.45, Paolo Belli & The Big Band in concerto – Piazza Loggia

– 22.45, Leonardo Manera E Gli Inadatti Band – Piazza Tebaldo Brusato

– 21.30, Quartetto The Euphoria – Auditorium San Barnaba

– 21.30, Oylem Goylem - Teatro Sociale

Versione speciale per la serata dell’Ultimo dell’anno con brindisi finale

di e con Moni Ovadia

con Moni Ovadia Stage Orchestra

Maurizio Deho’ – Violino

Giovanna Famulari – Violoncello

Paolo Rocca – Clarinetto

Albert Mihai – Fisarmonica

Marian Serban – Cymbalon

suono Mauro Pagiaro

scene e costumi Elisa Savi

produzione Centro Teatrale Bresciano, Corvino Produzioni

Info e biglietti: www.centroteatralebresciano.it/

Per il 31 dicembre è previsto il prolungamento del servizio metro fino alle 2:00.

ALTRI EVENTI

CONCERTI

4, DICEMBRE

Area Via Milano (Der Mast)

NATALE NEL CUORE

Concerto corale a cura dell'Associazione "Un cuore di voci"



DAL 16 AL 18 DICEMBRE

Area Via Milano (Der Mast)

Winter Jazz Festival

Rassegna di musica jazz a cura dell’Associazione Jazz on the road

22 DICEMBRE

Cinema teatro Santa Giulia – Villaggio Prealpino

Concerto di Natale a cura dell’Associazione Musical-mente

26 DICEMBRE

– 20:30, Chiesa di San Cristo - Via Piamarta 9

Concerto di Natale

W. A. Mozart, Vesperae Solennes De Confessore per soli coro e orchestra

F. J. Haydn Missa In Angustiis per soli coro e orchestra

Giulia Bolcato soprano

Marina De Liso contralto

Leonardo Cortellazzi tenore

Mauro Borgioni basso



Umberto Benedetti Michelangeli direttore

Romano Adami Maestro del coro

Coro da camera Ricercare Ensemble

Orchestra Bazzini Consort

SPECIALE TEATRO COLONNA

Via Chiusure 79



4 DICEMBRE

– 11.00 e 16.30, "Natale al calduccio" di Teatro del Vento

Ingresso agli spettacoli Euro 6,00

prenotazione obbligatoria su storiestoriestorie.teatrotelaio.it

DIS_PLAY c/o Brixia Forum



26 DICEMBRE

– 16.30, "The Disillusionist" con Erix Logan e Sara Maya

Ingresso agli spettacoli www.ticketone.it/artist/erix-logan



SPECIALE MO.CA

4, 8 DICEMBRE

"Touring Day"

a cura di Touring Club

Dalle ore 15 alle 18: visite guidate al Palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga

15, 16 DICEMBRE

"Auguri Animati" in Sala Conversazioni a cura di Avisco

Dalle ore 16.30 alle ore 19.00