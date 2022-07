Inaugurata a Moniga del Garda la mostra personale di Tiziana Zini "L'uomo e l'ambiente": sarà visitabile fino al 7 agosto (compreso), aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22 nella sala polivalente del municipio di Piazza San Martino.

Nata a Bergamo e residente a Moniga, Tiziana Zini è una delle esponenti più significative tra gli artisti a "chilometro zero" del basso lago. L'interesse per l'arte risale al 2006, come autodidatta: negli ultimi anni ha partecipato a diverse mostre collettive e allestito varie personali, anche a Moniga.

Nella sua nuova "L'uomo e l'ambiente" l'artista s'interroga sul rapporto tra l'essere umano e la natura, anche dal punto di vista del lago di Garda. La mostra accoglie anche una sezione dedicata agli acquerelli. Ma ci saranno ancora anche i mitici ciondoli griffati Zini, autoprodotti e fatti a mano.