Lovere: Magic Xmas with Linus & the Peanuts

Saranno i leggendari personaggi dei Peanuts, fra cui i celebri Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally e Snoopy, i protagonisti della XII edizione del progetto di illuminazione artistico-scenografica natalizia di Lovere che, con una formula particolarmente attenta al risparmio energetico, potrà essere ammirato tutte le sere dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Le proiezioni artistico-scenografiche saranno attive in Piazza Tredici Martiri, Piazza Garibaldi, Palazzo Tadini e Piazza V. Emanuele II nel borgo antico di Lovere:

– dal lunedì al giovedì e la domenica: dalle ore 17:00 alle ore 22:00;

– venerdì e sabato: dalle ore 17:00 alle ore 23:00.

Con “Magic Xmas with Linus and the Peanuts” il Comune di Lovere intende rendere omaggio alla figura di Charles M. Schulz (26 novembre 1922-12 febbraio 2000), artista di grande sensibilità che ha avuto la straordinaria capacità di creare, attraverso pochi tratti, un intero universo narrativo, nel quale intere generazioni si sono rispecchiate. Il pubblico di lettori ha imparato in fretta ad amare i protagonisti delle strisce: Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally, Snoopy e tutto il resto della banda sono entrati nelle vite di tutti noi, diventando icone e fonte di ispirazione per molti. Perché riflettere sui Peanuts significa riflettere sul senso della vita, sul nostro stare al mondo, sulle difficoltà e sulle nevrosi della nostra società, ieri come oggi. Per questo, le strisce, create da Schulz a partire dal 1950, sono state e continuano ad essere una finestra aperta su di noi e sulla realtà.