Lovere: apertura straordinaria della Galleria Tadini

I servizi educativi dell’Accademia Tadini propongono un nuovo appuntamento per visitare la Galleria del Conte Luigi: un’occasione da non perdere per conoscere le opere custodite nel Palazzo, in un periodo solitamente chiuso al pubblico.

Sabato 26 febbraio 2022, alle ore 16.00, gli educatori di Girarte saranno lieti di accogliere il pubblico, con un percorso dedicato agli adulti, che verrà condotto alla scoperta di maestri quali Antonio Canova, Jacopo Bellini, Francesco Hayez, porcellane ed armature; ingresso da via Tadini 40, sotto i portici del lungolago.

Le iniziative sono su prenotazione e verranno svolte al raggiungimento di almeno 10 iscritti. Il costo è di 10 euro a partecipante.

Per prenotare, o per avere ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 349 4118779, oppure scrivere a didattica@accademiatadini.it

Tutto verrà svolto in ottemperanza alle attuali norme di contenimento del Covid-19: rilevazione della temperatura che non dovrà superare i 37,5°, verifica del possesso di Green Pass rafforzato e obbligo di indossare mascherina durante la visita.