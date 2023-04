Desenzano: mostra Roy Lichtenstein e la Pop Art

Oltre 60 opere per raccontare la nascita di una delle correnti artistiche più avvincenti del ‘900: la Pop Art. I grandi artisti americani, italiani ed inglesi messi a confronto con le loro opere più significative con un focus dedicato al campione americano Roy Lichtenstein. Il suo celebre fumetto ha saputo raccontare una realtà che gli viene servita dalla stessa società americana e riproposta in maniera ossessiva dai mass media.

Nell'anniversario dei 100 anni dalla sua nascita questa esposizione vuole rendere omaggio ad una delle figure più importanti della storia dell'arte contemporanea: Roy Lichtenstein. Alter ego di Andy Warhol, egli è una figura chiave per capire la rivoluzione Pop che invade il mondo dell'arte negli Sessanta. In mostra, accanto alle sue opere, anche Robert Rauschenberg, Robert Indiana, Joe Tilson, Jim Dine e gli italiani Mario Schifano, Mimmo Rotella, Tano Festa, Renato Mambor in un escursus culturale che vuol far rivivere i mitici anni Sessanta



