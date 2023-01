Castello di Brescia: "Tracce e memorie risorgimentali"

In attesa dell’imminente apertura del Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia”, domenica 22 gennaio a Brescia è in programma "Tracce e memorie risorgimentali": si tratta di un walking tour negli spazi aperti del Castello, in cui i brani di cronisti dell’epoca, le epigrafi murate e la visione diretta dei luoghi dove si consumarono gli eventi, rievocano le Dieci Giornate di Brescia, l’episodio più significativo della storia risorgimentale che valse alla città l’appellativo di Leonessa d’Italia.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria: CUP Tel. 030.2977833-834 – cup@bresciamusei.com