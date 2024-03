Da marzo 2024 torna protagonista il Brescia Photo Festival, promosso dal Comune e dalla Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con il Ma.Co.f – Centro della Fotografia Italiana, che porterà nei luoghi espositivi più prestigiosi della città e della provincia un programma di bellissime mostre, con alcuni dei nomi più importanti e celebrati della fotografia italiana contemporanea.

Il titolo scelto per questa settima edizione è Testimoni, un termine che sottolinea la capacità dei fotografi di documentare il presente favorendo la lettura della storia attraverso il racconto che ne fanno le immagini.



Anche per quest’anno il fulcro del Brescia Photo Festival è il Museo di Santa Giulia, sito UNESCO gestito da Fondazione Brescia Musei, istituzione presieduta da Francesca Bazoli, diretta da Stefano Karadjov e produttrice dell’intera manifestazione. La kermesse è poi dispiegata anche in altri luoghi della città e della provincia, tra cui il Mo.Ca. – Centro per le Nuove Culture – e il Ma.Co.f

Tra le grandi novità della VII edizione del Brescia Photo Festival vi è la collaborazione con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.