Brescia: il filo spinato del lager. Frammenti di memoria nelle lettere degli internati militari

L'Archivio di Stato di Brescia, in collaborazione con gli studenti del Liceo classico Arnaldo, vi invita all'evento realizzato in occasione del giorno della memoria. Dalle lettere di nove Internati Militari Italiani emergeranno le dure condizioni e le privazioni di coloro che, in molti casi, non fecero ritorno.

Il percorso espositivo e multimediale sarà visitabile, gratuitamente su prenotazione, fino al 29 marzo. Vi aspettiamo numerosi!