? Laboratorio di Natale ?



Bambini e non, grandi e piccini, aspettiamo tutti in Cascina per creare delle bellissime decorazioni natalizie.



Tutto il materiale necessario per realizzare ghirlande, pupazzi, gingerbread in schiuma lo troverete da noi assieme ad una gustosissima merenda ?



?? dal 27 al 30 dicembre, dalle 15 alle 17

?? Ingresso+ materiale + merenda €6

? info e prenotazioni eventi@cascinalabassa.it



Siamo a Padernello, a due passi dal Castello

Cascina La Bassa

via Cavour n.3

25022 Padernello fraz. di Borgo San Giacomo



IG: @cascina_labassa