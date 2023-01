Gardaland Sea Life: "Peppa Pig Aquarium Adventure"

Indirizzo non disponibile

A Gardaland SEA LIFE Aquarium inizierà questo sabato – 21 gennaio – la nuova “esperienza sott’acqua” fatta di giochi ed indovinelli per avvicinare ulteriormente i Visitatori, in particolare i più piccoli, alla conoscenza dei diversi ambienti marini, al rispetto dell’ambiente e a comprendere l’impatto dell’uomo sulla natura. Ospite d’eccezione la simpatica mascotte Peppa Pig che, per l’occasione, si sposta dal Parco Gardaland all’acquario SEA LIFE.

Grandi e piccini, in famiglia o fra amici, avranno la possibilità di dedicarsi – tutti i sabati e le domeniche dalle 10:00 alle 16:00 – ad un momento di divertimento ma anche di formazione e magia alla scoperta del mondo sottomarino.

Al momento dell’ingresso gli Ospiti riceveranno una guida con le indicazioni necessarie per arrivare alla fine del percorso e dovranno, grazie alla loro astuzia, trovare gli indizi mancanti, disseminati lungo il tragitto. Saranno 6 i pannelli interattivi all’interno dei quali scovare le soluzioni cercando attentamente in ogni angolo del SEA LIFE Aquarium, anche nelle vasche se necessario.

Giocando, si navigheranno le acque del vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi, circondati dalle innumerevoli specie marine come meduse, razze e cavallucci marini. Lungo il percorso sarà possibile ammirare anche i colori della barriera corallina e attraversare l’affascinante tunnel della vasca oceanica che contiene oltre 500.000 litri d'acqua e permette incontri ravvicinati con squali, trigoni, cernie e tanti pesci coloratissimi e bizzarri che nuotano proprio sopra le teste dei Visitatori.

Gli Ospiti, giunti alla fine del percorso, potranno coronare la giornata con un incontro speciale: Peppa Pig in persona che, tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 15:00, scatterà con loro una simpatica foto-ricordo in memoria di queste giornate divertenti ed educative.

Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto tutti i sabati e le domeniche fino al 19 marzo dalle ore 10:00 alle ore 16:00; è possibile visitarlo acquistando online un biglietto a tariffa ridotta di 8,00 euro e a tariffa intera di 11,50 euro.