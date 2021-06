Le Frecce Tricolori a Brescia per la 1000 Miglia

Occhi all'ingiù per guardare le auto d'epoca, chi all'insù per vedere le evoluzioni delle Frecce Tricolori. E' tutto pronto per il via alla corsa più bella del mondo.



Alle 13.30 di domani, mercoledì 16 giugno, partirà la trentanovesima edizione della 1000 Miglia, rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957. E proprio in concomitanza con la partenza, la pattuglia acrobatica sorvolerà i tetti di Brescia. Sarà dunque una giornata di grande spettacolo, da godersi sia tra le strade del centro sia dall'alto del castello.

1000 Miglia 2021:

