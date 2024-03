Roncadelle: Swap party a Elnòs

A Elnòs Shopping torna per la terza volta lo Swap Party, l’esperienza unica per scambiarsi i vestiti e ridare vita al proprio guardaroba in modo divertente e sostenibile. L’iniziativa organizzata dal Meeting Place di Roncadelle in collaborazione con Rete Cauto, la rete di cooperative sociali che trasforma le opportunità dell'Ambiente in percorsi di inserimento lavorativo per persone fragili, e il suo negozio dell’usato Spigo, si terrà sabato 30 marzo, si articolerà in due sessioni di swap e una seduta di armocromia con l’esperta consulente d’immagine Verena Suraci.



Durante i due appuntamenti, in programma rispettivamente per il mattino e il pomeriggio di sabato, sarà possibile portare al T-Hub, al primo piano del Centro, i capi che non si utilizzano più e scambiarli con quelli portati dagli altri partecipanti:

• La prima sessione prevede il momento “Porta” - per consegnare i capi - tra le 9.00 e le 10.00, mentre il momento “Prendi” è in programma tra le 10.00 e le 12.30.

• Il secondo momento di swap prevede il momento “Porta” tra le 15.30 e le 16.30 e il momento “Prendi” tra le 16.30 e le 18.30.



I partecipanti potranno portare capi d’abbigliamento, accessori, borse e calzature da uomo e donna. Per garantire la qualità degli articoli, è richiesto che i vestiti siano in ottime condizioni, mentre l'intimo e i costumi da bagno devono essere nuovi e mai indossati.



Per ogni articolo lasciato, si riceverà un gettone da utilizzare per lo scambio, e quindi ottenere un altro capo o un accessorio. Gli articoli non scambiati saranno donati per sostenere il progetto di economia circolare dei negozi dell’usato di Rete Cauto, che promuove la sostenibilità e la riduzione dello spreco.



Durante la sessione pomeridiana, dalle 14.30 alle 15.30, sarà presente Verena Suraci, consulente d’immagine e armocromia, che darà consigli ad hoc ai partecipanti per aiutarli a capire quali colori donano loro di più, partendo dall’analisi dei toni e sottotoni della pelle, degli occhi e dei capelli. Grazie al workshop di armocromia i partecipanti potranno fare shopping in modo più consapevole: scegliendo abiti, accessori e make-up in armonia con il proprio aspetto.



La partecipazione alla seduta di armocromia è gratuita, con una disponibilità limitata di posti: è richiesta la prenotazione sul sito al seguente link entro venerdì 29 marzo.