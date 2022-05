Palazzolo: Festival "Le Meraviglie della Terra del Fiume"

Da venerdì 13 a domenica 15 maggio a Palazzolo sull’Oglio sono in programma due appuntamenti del Festival “Le Meraviglie della Terra del Fiume”.

Venerdì 13 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio andrà in scena “Otello PoP TrAgEdY”, nell’ambito del Festival “Greenland”. Il biglietto unico per lo spettacolo è acquistabile online al costo di 3,80 €.

Sabato 14 maggio alle ore 12.00 al Parco Metelli ci sarà l’apertura straordinaria della Darsena Pop a cura di Eatinero, con food truck a rotazione, street food di qualità e un’atmosfera unica in riva al fiume.



Il programma del Festival, organizzato dall’Assessorato alla Cultura di Palazzolo sull’Oglio, prevede un ricco calendario di iniziative con l’obiettivo di far conoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio palazzolese.