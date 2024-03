Sabato 6 e domenica 7 aprile, appuntamento da non perdere al centro fiera del Garda con "Montichiari Wine Experience", la grande fiera del vino con gli stand di 150 produttori per un totale di 1.200 etichette.

Nel corso dell'evento, i visitatori potranno acquistare i loro vini preferiti e gli altri prodotti presenti nei padiglioni, proprio come in un grande mercato. Ci sarà inoltre un punto spedizione, che offrirà un servizio imballaggio e invio merce, da recapitare direttamente al proprio domicilio o per fare una sorpresa a chi non potrà partecipare.



I produttori vitivinicoli potranno proporre i propri vini in degustazione e in vendita diretta. Per tutta la durata saranno presenti food trucks con le loro appetitose proposte.

L'elenco delle cantine presenti