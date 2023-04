Lonato del Garda: fiabe nella Rocca, pasquetta con principesse ed eroi

Una giornata fantastica con principesse ed eroi: picnic, caccia al tesoro botanica e tanti altri divertimenti per grandi e piccoli. Appuntamento lunedì 10 aprile alla Rocca di Lonato del Garda (Brescia) con alcuni tra i personaggi più amati dai bambini: torna l’edizione primaverile di Fiabe nella Rocca, tradizionale appuntamento en plein air per celebrare il lunedì dell’Angelo.

I bambini potranno partecipare ad attività e avventure speciali che li porteranno a vivere emozionanti peripezie accanto ai loro eroi. E, affinché siano coinvolti al massimo in queste divertenti esperienze, sono invitati a partecipare vestiti da eroi, principi e principesse o da personaggi dei cartoons più amati. Divertimento assicurato per tutta la famiglia nella splendida cornice della Rocca Visconteo-veneta che domina dall’alto di un colle il bacino del basso Garda. Pasquetta, si sa, è una festa tradizionalmente riservata ai picnic all’aperto, ai giochi, alla famiglia. E così il 10 aprile, il castello spalancherà i battenti per tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata spensierata all’insegna della tradizione. I grandi spazi verdi racchiusi all’interno delle antiche mura saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno arrivare a Lonato per allietarsi con un picnic sul prato e perdersi nello splendido panorama sul Garda che si gode dalla Rocca e dell’aria frizzante della primavera.

Lo scenario fiabesco della Rocca, con il ponte levatoio e le possenti mura merlate, sarà la cornice perfetta in cui i bambini, guidati dagli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago e Un mondo di avventure, potranno conoscere i personaggi dei loro cartoni animati preferiti: da Olaf e Anna a Malefica per i più piccoli per poi passare ai più grandi con Bella, Biancaneve e Cenerentola e poi Capitan America, Joker, Wonderwoman, e Spiderman. Per l’occasione saranno allestite diverse postazioni dedicate alle ambientazioni di affascinanti personaggi: a partire dalla casa di Merlino e Anacleto, con un vero gufo, alla foresta di Robin Hood dove i bambini potranno cimentarsi con l’arco e la balestra. Non mancheranno i balli e le danze con le più celebri principesse: Rapunzel, Biancaneve e Cenerentola coinvolgeranno bambini e bambine nel loro gala.

Sempre lunedì 10, torna anche quest’anno la caccia al tesoro botanica di grandi giardini Italiani con un percorso a indovinelli durante il quale i bambini potranno conoscere le piante del parco della Rocca attraverso l’olfatto, il tatto, la vista e potranno realizzare il proprio erbario e decorare in maniera non convenzionale il cappellaio matto-

Le famiglie potranno anche visitare il museo ornitologico situato nella cinquecentesca Casa del Capitano per scoprire habitat e vita dei molti esemplari conservati, fra cui potranno riconoscere i famosissimi uccellini amici di Cenerentola, Lady Cocca e Orville.

Ospiti speciali delle giornate saranno Il festaiolo con tantissimi gadget a tema, truccabimbi per potersi trasformare in veri eroi e niviparchi (centinaia di luoghi in tutta Italia dedicati al tempo libero della famiglia, dove con la card Viviparchi i bambini ottengono gli ingressi gratuiti o altre importanti agevolazioni) che intratterrà i presenti con proposte a tema.

Eatinero curerà invece la proposta gastronomica della giornata: l’eccellenza dello street food saprà accontentare anche i palati più esigenti con prelibatezze dolci e salate. In caso di maltempo per cause di forza maggiore l'evento sarà annullato.