Dentrocasa Expo 2021: a Brescia tutti i nuovi trend dell’Home & Lifestyle

La ritrovata centralità dello spazio abitativo sarà il cuore di Dentrocasa Expo 2021, la fiera evento dedicata al design, all’arredamento, ai complementi, ai servizi per la casa e all’outdoor, in programma a Brescia. La grande fiera, in piena sicurezza, è in programma al Brixia Forum di Via Caprera con un doppio appuntamento: il 27 e il 28 novembre, il 3, 4 e 5 dicembre.

Home working, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di questa nuova edizione della manifestazione, l’ottava, che nasce nel segno del profondo rinnovamento e che raccoglie le migliori proposte per la casa e soluzioni per la qualità dell’abitare.

La casa al centro della vita quotidiana

La casa torna ad essere al centro della vita quotidiana. Uno degli effetti dei lockdown causati dall’emergenza Covid, è sicuramente la riscoperta della vita in casa e la conseguente rivalutazione del valore degli spazi e dei comfort nell’home living. Il comparto dei mobili e dell’arredamento mostra da anni segnali di ripresa: nel 2020 il tasso di crescita è stato del 2% per un valore complessivo di 15 miliardi di euro.

Sulla scia della pandemia che ha modificato il nostro rapporto con la casa, Dentrocasa Expo fa sua l’esigenza del pubblico aprendosi a un ventaglio di proposte in linea con i nuovi stili di vita. Un percorso esperienziale disegnato all’insegna dell’eleganza e della funzionalità, che guiderà il visitatore nella pianificazione e nella realizzazione della casa dei propri sogni.

Il concept e le tematiche dell'ottava edizione

Un contenitore articolato e dinamico che ruota intorno al concept di habitat. Non mancheranno le soluzioni per una casa più smart, polifunzionale e flessibile, pensata per le tante esigenze di tutti i membri della famiglia, tra spazi comfort riservati al tempo libero ma anche postazioni di lavoro e studio. Numerosi i seminari organizzati per dare spunti, suggerimenti e soluzioni in linea con le esigenze dei visitatori. Tra gli espositori, numerosi i settori tematici trattati, dall’artigianato, agli accessori, al design, all’arredamento e persino agli allestimenti floreali.

Tematica centrale di questa edizione, sarà dedicata all’ambiente, tra le diverse proposte, sarà presentata infatti per la prima volta in Italia, la pergola bioclimatica in alluminio adatta a tutte le esigenze, elegante confortevole e vivibile 365 giorni all’anno. Presente persino una sezione dedicata all'home working, con architetti e general contractors che proporranno soluzioni per “zone o aree ufficio” in casa. Spazio al “relax fuori casa” dedicato all'arredo di terrazzi, verande e giardini. Numerose le soluzioni di arredo destinate al wellness, al fitness e al lavoro, che a seguito della pandemia, stanno riscuotendo molto successo.

Des Aut e la collaborazione con la Laba

Per questa edizione, Events Factory Gruppo Bologna fiere, organizzatore della manifestazione, ospita Des Aut, sotto la direzione del designer e del docente del corso di Cultura del Progetto di Laba (Libera Accademia di Belle Arti) Umberto Dattola un contest in cui saranno esposti i lavori degli studenti del dipartimento di Progettazione degli interni e della decorazione. Dentrocasa Expo si proporne quindi come promotrice e vetrina per i giovani talenti emergenti con oggetti di arredo tra arte e design.

Gli universitari che esporranno, hanno progettato e realizzato, con l’aiuto di artigiani esperti, circa 40 oggetti d’arredo o complementi d’arredo a cavallo tra arte e design. Due i temi: l’ibridazione dei tessuti nell’arredo e la sospensione.

Special guest: Paola Marella

Dentrocasa Expo, per questa nuova edizione, si preannuncia una grande manifestazione aperta al pubblico in cerca dell’ultima tendenza d’arredo. Per questo grande appuntamento con il design sarà presente l’architetto e conduttrice televisiva, Paola Marella. E non solo: intrattenimento, workshop, happening e spettacolo. Sarà presentato, in uno spazio relax, un ricco programma musicale gestito dall’associazione Musicalmente, che coinvolgerà giovani musicisti e noti maestri, in concerti classici.

Per le famiglie, sarà persino allestito un parco giochi interno gratuito per lasciare i bambini e visitare comodamente la fiera con la possibilità di pranzare, cenare o semplicemente gustarsi un'ottima colazione, merenda o aperitivo.

Informazioni e orari

Ingresso gratuito, previa iscrizione su dentrocasaexpo.it. Per partecipare, i visitatori dai 12 anni in su dovranno mostrare il Green Pass o tampone antigenico risultato negativo nelle ultime 48 ore. Questi gli orari:

Venerdì dalle 17 alle 22

Sabato e domenica dalle 10 alle 20

Per informazioni

info@dentrocasaexpo.it

dentrocasaexpo.it