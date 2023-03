Brixia Forum: Brescia in Fermento

"Brescia in Fermento" è in arrivo al Brixia Forum nel weekend del 18 e 19 marzo. Saranno presenti 31 birrifici artigianali con oltre 150 tipi di birra.

Sarà inoltre possibile assistere alla gara di spiedo e per "homebrewers" (nonché vedere dal vivo il processo di una 'cotta'), partecipare ad una degustazione birra e formaggi, assaporare le migliori birre artigianali italiane, parlare con i birrai e farsi raccontare le loro creazioni.

Parcheggio gratuito e saranno presenti i collegamenti con la stazione di Brescia. L'evento si svolgerà su una superficie di 6500mq coperti, con svolgimento assicurato anche in caso di maltempo.



L’associazione “Noi per Brescia” organizza questo evento per raccogliere fondi per l’acquisto di due defibrillatori, che andranno donati alla Croce Bianca di Brescia e alla Protezione Civile Gruppo Cinofili Leonessa di Brescia.