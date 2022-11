Bardolino: Mercatini di Natale

Orario non disponibile

In occasione delle festività natalizie, Bardolino si trasforma in un magico villaggio dedicato alla festa più attesa dell’anno, con tantissimi appuntamenti per festeggiare il Natale abbracciando la meravigliosa scenografia del Lago di Garda.

Sul lungolago, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti, di alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale all’artigianato locale, passando per l’originalità degli articoli natalizi handmade.

Natale a Bardolino: scarica il programma completo

Al termine di questo lungo viale dello shopping, fatto di casette di legno in stile tirolese, c’è un grande igloo trasparente riscaldato, dove poter ristorarsi, affiancato da una pista di pattinaggio sul ghiaccio, completamente coperta. Non mancheranno, inoltre, il presepio subacqueo, la bellissima ruota panoramica e il tradizionale tuffo di capodanno.