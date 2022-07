Sulzano: pranzo d’estate con eventi single

Un pranzo over 50 in compagnia per conoscere single nella tua città. La location è una tipica trattoria del luogo accogliente con vista sul Lago di Iseo; ci attenderà una bella giornata di chiacchere, nuove conoscenze, che terminerà con una bella passeggiata lungo lago.

La nostra animatrice sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie. Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. Non perdere l’occasione di partecipare al nostro pranzo tra single.

Evento confermato se

vi sarà un numero minimo di 12 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum. Fascia d'età over 55 anni



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 11€ (11€ per fermare il proprio posto e saldo menù sul posto)



Quota senza Vip-card donna: 11€ (11€ per fermare il proprio posto e saldo menù sul posto)



Titolari Vip-card: 7€ (7€ per fermare il proprio posto e saldo menù da versare sul posto)