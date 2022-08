Paratico: pizzata vista lago di fine estate

Pizzata di fine estate con una vista magnifica del Lago d’Iseo per conoscere single nella tua città. La location sarà uno splendido contesto per una serata di chiacchere, nuove conoscenze e convivialità.



La nostra animatrice Mariangela sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie.Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne.