Marone: Notte Bianca

Sabato 30 luglio, dalle ore 18:00, si terrà la Notte Bianca di Marone, sul lungolago e tra le vie del paese.

Per tutta la serata i bar e negozi offriranno i loro servizi accompagnati da intrattenimento musicale.

In via Lungolago l’evento si aprirà con i Viceversa Acoustic Duo dalle ore 19:00, seguiti da Dj Pampa dalle ore 21:00 e, in chiusura, si esibirà il gruppo musicale “Alterego”.