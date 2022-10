La filosofia e il coraggio di pensare: incontro con Matteo Saudino

A chiudere la XIX edizione della rassegna “Un libro, per piacere!” del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano arriva uno dei professori più amati del nostro paese, Matteo Saudino, in arte BarbaSophia, autore del canale YouTube di lezioni di Filosofia e Storia più grande d’Italia, con più di 230.000 iscritti. Da vent’anni professore presso i licei torinesi e salito alla ribalta dei social quasi per caso (dopo aver postato una lezione su richiesta dei suoi studenti), Matteo Saudino ha pubblicato numerosi manuali scolastici e, a quattro mani con Chiara Foà, saggi sul mestiere dell’insegnate: Il Prof Fannullone (2017), Cambiamo la scuola (2021) e il recentissimo Scuolitudine (2022). Nel 2020 è uscito il suo La filosofia non è una barba a cui ha fatto seguito Ribellarsi con filosofia. Scopri con i grandi filosofi il coraggio di pensare (2022), due saggi che racchiudono le sue straordinarie capacità di divulgatore, facendo amare e comprendere, anche ai più refrattari, le parole della filosofia.

Giovedì 27 ottobre a Rodengo Saiano, Matteo Saudino dialogherà con Paolo Festa, presidente dell’Associazione Culturale “L’impronta”, e parlerà del suo ultimo libro, Ribellarsi con filosofia: un testo sulla vita di alcuni grandi filosofi ma anche uno strumento prezioso per coltivare l'indipendenza di giudizio. L’autore racconta dieci filosofi e i loro dieci atti di ribellione, narrati tra realtà e finzione, da Anassimandro a Marx, che insegnano a guardare sotto la superficie delle cose e a scegliere la propria strada diventando artefici del proprio destino. Il libro di Saudino invita a guardare alla filosofia con occhi nuovi e alla vita con gli occhiali della filosofia, ruotando attorno ad una tesi fondamentale: il coraggio delle idee può impattare sulla nostra esistenza e sul mondo.

L’appuntamento è per giovedì 27 ottobre, ore 21.00, all’Auditorium San Salvatore di Rodengo Saiano, in Via Castello 8. È consigliata la prenotazione: Biblioteca di Rodengo Saiano 0306810202 - biblioteca@rodengosaiano.net.

Evento realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2022.