Non sarò mai la brava moglie di nessuno

La lettura è scenica tratta dall’omonimo romanzo di Nadia Busato che, con il cantautore Jet Set Roger, guiderà gli spettatori alla scoperta di questa misteriosa e affascinante storia realmente accaduta. Quali ragioni hanno spinto la giovane Evelyn, a cui la vita sembrava riservare solo felicità e bellezza, a togliersi la vita?

Fra tinte retrò, atmosfere alla Woody Allen, swing di Benny Goodman e glam rock di Lou Reed, le voci dei protagonisti della vita di Evelyn raccontano questa tragica storia. Come di fronte a un coro classico, in un girotondo di voci e musiche, ci avvicineremo al mistero di quello che è passato alla storia come “il suicidio più bello del mondo”.

Nadia Busato alla lettura, musica di Jet Set Roger.

Per info e prenotazioni:

Biblioteca di Cellatica 030.2520837 - biblioteca@comune.cellatica.bs.it

