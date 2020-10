Trezzo sull'Adda: visita notturna al Castello

Una visita notturna horror nel Castello in una veste spettrale per raccontare la vera storia di Anita, tragicamente scomparsa in circostanze misteriose.

Con il team di attori professionisti di wipteatro e GTtempo, vi faremo tornare nel passato e ci caleremo nella misteriosa vicenda per scoprire la verità su questo caso ancora oggi irrisolto. Testimoni,famigliari ma anche complici e assassini riprenderanno vita per svelarci i dettagli e le crudità di quello che inizialmente sembrava un semplice suicidio. Un mostro si nascondeva nell'ombra? Scoprilo la sera del 31 ottobre!



La visita comprende un percorso al buio di circa 1 ora e 45 minuti tra le misteriose mura, i giardini, le grotte e le ex prigioni sotterranee, la salita sulla torre di 42 metri della fortezza, con le sceneggiature e i racconti degli attori. Ricerche in archivio storico di Cristian Bonomi, scritto da Danilo Lamperti, con gli attori di 'Gt Tempo' e la collaborazione di "Wip teatro"



Partenze: dalle 20:00 alle 01:00, ogni 30 minuti, con gruppi di massimo 20 persone.Prenotazione: obbligatoria, gruppi di massimo 20 persone, mascherina obbligatoria lungo tutto il percorso, igienizzazione mani ad ogni rampa di scale o locale, misurazione temperatura prima dell'accesso. Divieto di accesso a persone con difficoltà motorie, problemi cardiaci respiratori o annessi alla claustrofobia, mamme in gravidanza, cani e animali di qualsiasi genere.