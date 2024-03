Sarezzo: caccia alle impronte

Giornata speciale per famiglie in Catena Rossa alla Porta delle Fate il giorno di Pasquetta con Caccia Alle Impronte, una divertente caccia alle impronte per la collina.



Trasformati in un coniglio con tanto di orecchie, fiocco pasquale e lente da investigatore per andare alla ricerca delle uova di Leprotto Fifotto da gustare. Prima però occorre scoprire a quale animale appartiene la tua famiglia… Chi troverà le uova di cioccolato? Giornata con Fata Smemorina: animazione, giochi e… sorprese pasquali.



Ogni famiglia riceve lo zainetto con il Rabbit kit, il quaderno con la matita per gli appunti ( da portare a casa) e la mappa per orientarsi nella caccia al tesoro.

Rabbit kit : orecchie, fiocco e lente da investigatore ( un kit in regalo per ogni bambino)



PROGRAMMA:

h 10.00 arrivo e accoglienza

h 10.30 alla ricerca del proprio animale

h 12.00 pranzo al sacco “come una volta” e rotoloni dal pendio

h 13.30 Tombolata della Smemorina a premi.

h 14.00 “Caccia alle Impronte” per trovare le uova di cioccolata.

h 15.00 la Smemo e le bolle giganti.

h 16.00 saluti e baci



Pic-nic “come una volta” : porta il tuo telo da stendere nel prato, entusiasmo assicurato!

A disposizione un tavolo per famiglia.



In caso di pioggia l’evento verrà annullato (comunicazione 2 giorni prima in base alle previsioni meteo)



COSTO

– bambini 0/1 anni e diversamente abili: gratis

– bambini 1/3 anni euro 3,00

– bambini 3/10 anni compiuti euro 18,00 incluso il kit di Rebecca la Volpe (riduzione per i fratelli)

– adulti e bambini sopra gli 11 anni euro 8,00





