Rodengo Saiano: corso di primo soccorso

Durante le 20 ore di lezioni pratiche e teoriche, tenute da esperti del settore del See 118, medici e agenti della polizia stradale, si acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per prevenire e tutelare la salute. verrà spiegato come chiamare il 112 in caso di emergenza e insegnate le manovre salvavita come il Bls (Basic Life Support) e la disostruzione delle vie aeree per affrontare le emergenze, in attesa del personale sanitario. Altri argomenti trattati saranno le malattie cardiovascolari, le emergenze pediatriche, gli incidenti domestici, la sicurezza stradale e la sicurezza sul lavoro. Per ulteriori informazioni: spfc.formazione@gmail.com; www.soccorsopubblicofranciacorta.com