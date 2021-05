Chiari: visita guidata al rifugio

Porte aperte al rifugio: domenica 23 maggio ritorna finalmente la possibilità di visitare i rifugi! Vieni a conoscere i nostri ospiti!!!



Potrai conoscere le storie degli animali liberi ospiti del rifugio di Chiari, potrai accarezzarli e fare selfie indimenticabili con loro.



Le visite verranno organizzate in orario 10-12 e 14-17 e potrai:

- vedere da vicino e toccare tutti gli "animali della fattoria"

- dar da mangiare ad alcuni animali

- spazzolarli e accudirli

- giocare con loro

- partecipare al concorso di fotografia/disegno "Gli animali secondo me"



Gli ospiti conosceranno il progetto di Porcikomodi, gli animali ospiti dell'unico rifugio della provincia e come sostenerlo.



Per partecipare è richiesta la prenotazione:

📱Prenotazione contattando il numero 353 4143075

💻 Scrivendoci in privato su Instagram o fb, anche direttamente alla pagina Porcikomodi

⌚ Scegliere orario di preferenza e indicare numero partecipanti

