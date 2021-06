Malghe Aperte del Silter Dop 2021

Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter, al fine di far conoscere il formaggio prodotto negli alpeggi con solo latte delle vacche al pascolo ed avvicinare tutti a questo mondo antico che è ancora vivo, promuove alcune giornate da giugno ad agosto in cui il personale d’alpe sarà attento e disponibile ad accogliere adulti e bambini che vogliono vedere come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte e come viene trasformato il latte in formaggio Silter D.O.P.



Si potrà degustare il Silter D.O.P. in abbinamento con altri prodotti del territorio.



Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter

Via Aldo Moro, 28

25043 – Breno

Brescia





Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...