Innova in Valle: la prima hackathon in Valsabbia

Il Concorso INNOVA IN VALLE, interamente dedicato agli under 35, verrà inaugurato Sabato 26 Settembre alla Centrale di Barghe in una giornata speciale: una HACKATHON SOCIALE.



I giovani della provincia avranno l'opportunità di proporre idee che vadano a valorizzare il territorio in ambiti come la promozione culturale, l'interesse ambientale, sociale, artistico, sportivo e non solo.



Durante la giornata, i ragazzi lavoreranno con professionisti ed esperti, potranno approfondire e sviluppare le loro intuizioni fino a dare una forma concreta e a progettare la loro realizzazione.



La hackathon è solo l'inizio di un percorso che proseguirà con la partecipazione al concorso e alla possibilità di vedere la propria iniziativa premiata e finanziata, le migliori verranno infatti accompagnate, nei mesi successivi, nella loro esecuzione.

Gallery