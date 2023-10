Ghedi: tra cinema ed educazione, incontro con Luigi Muzzolini

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e SEF - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta: tra cinema ed educazione. Incontro con Luigi Muzzolini, esperto di cinematografia. Presso la Sala Consiliare di Ghedi in piazza Roma, 45 lunedì 23 ottobre alle ore 20.30



Il cinema, grazie alla sua peculiarità, la verosimiglianza, sollecita nello spettatore processi di identificazione. Emozioni e sentimenti vissuti durante la visione possono portare in superficie vissuti personali (e di gruppo) e problematiche sociali spesso inconsapevoli allo stesso spettatore.

Questa è la forza e la spendibilità dell’opera cinematografica in ambito educativo: i suoi contenuti, veicolati dal linguaggio audiovisivo, offrono la possibilità di riflettere/affrontare diverse tematiche legate sia alle tappe evolutive che ai momenti di crisi vissuti da giovani e giovanissimi.



Per informazioni: Biblioteca di Ghedi



biblioteca@comune.ghedi.brescia.it