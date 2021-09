Cerveno: Un Cavallo per amico

DOMENICA 26 SETTEMBRE

ore 14:30 - Ritrovo ore 14:15

Cerveno (Valle Camonica)



Imparare tante cose su questi splendidi animali, pulirli, portarli a passeggio, fare il battesimo della sella, preparare e dargli il cibo.



DURATA ESPERIENZA: 2,30



PROGRAMMA:

Avvicinamento al cavallo: conosciamo il cavallo, come vive, le sue abitudini, cosa mangia

Pulizia del cavallo: la strigliata e il bagnato

Conduzione del cavallo in capezza

Battesimo della sella (facoltativo)

Merenda bimbi



ADATTA A: tutti, bambini dai 5 ai 11 anni



NECESSARIO:

Abbigliamento e scarpe comode



COSTO:

bambini 19€

adulti 8 €

secondo bambino 12€



PRENOTAZIONI:

entro 2 giorni prima dell'evento, previa disponibilità posti.

In caso di maltempo l’esperienza verrà rimandata.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :

info@lakemountainexperience.it



L'evento si svolgerà in regola con le vigenti normative sanitarie, obbligo portare con sé mascherina.

Cerveno (Valle Camonica)



Imparare tante cose su questi splendidi animali, pulirli, portarli a passeggio, fare il battesimo della sella, preparare e dargli il cibo.



DURATA ESPERIENZA: 2,30



PROGRAMMA:

Avvicinamento al cavallo: conosciamo il cavallo, come vive, le sue abitudini, cosa mangia

Pulizia del cavallo: la strigliata e il bagnato

Conduzione del cavallo in capezza

Battesimo della sella (facoltativo)

Merenda bimbi



ADATTA A: tutti, bambini dai 5 ai 11 anni



NECESSARIO:

Abbigliamento e scarpe comode



COSTO:

bambini 19€

adulti 8 €

secondo bambino 12€



PRENOTAZIONI:

entro 2 giorni prima dell'evento, previa disponibilità posti.

In caso di maltempo l’esperienza verrà rimandata.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :

info@lakemountainexperience.it



L'evento si svolgerà in regola con le vigenti normative sanitarie, obbligo portare con sé mascherina.