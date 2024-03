Clavagese della Riviera: laboratori d'arte per bambini

Forma, luce e colore: piccoli laboratori per scoprire l’essenza dell’arte e delle cose. Tre incontri dedicati ai bambini da 5 a 11 anni che vogliono scoprire attraverso riflessioni, letture e laboratori tre elementi fondamentali e indissolubili per l’elaborazione e la creazione di opere d’arte.

Partendo dalla suggestione delle opere in museo e da letture dedicate si arriverà a creare semplici progetti con tecniche affascinanti e divertenti.

Programma

24 marzo, ore 15: “Quando gli animali erano bianchi” Guidati dal libro di Beatrice Masini “Gli animali erano colorati”, i bambini sperimenteranno alcune tecniche pittoriche per soddisfare le richieste, a volte insolite, dei nostri amici animali.

21 aprile, ore 15: “Che impressione!”. La lettura del libro di Cristina Bellemo e Luna Virardi “Pieno Vuoto” accompagnerà i bambini prima nel giardino di Marte e poi in laboratorio, dove proveranno l’antica tecnica della cianotipia (stampa solare) per creare in modo diverso e originale disegni con forme e oggetti di uso comune.

19 maggio, ore 15: “Il mutaforma”. Partendo dalla lettura del libro “I cinque malfatti” di Beatrice Alemagna, i bambini realizzeranno un caleidoscopio, lo strumento ottico che, pur nella sua semplicità, è capace di generare infinite e imprevedibili combinazioni di forme e colori.

Offerta per le famiglie: l’acquisto di tutte e tre le giornate include due ingressi in omaggio con visita guidata condotta da Stefano Lusardi, conservatore del MarteS.



Le visite saranno organizzate in contemporanea con i laboratori, offrendo la possibilità di scegliere tra le tre domeniche proposte per le iniziative. Per prenotarle telefonare al numero 030.5787631.