Brescia: Election Day Camp al Museo di Santa Giulia

Con l'evento Election Day Camp, lunedì 13 e martedì 14 febbraio saranno l’occasione, in particolare, per scoprire il nuovo allestimento della sezione romana del Museo di Santa Giulia, L’età romana. La città, recentemente inaugurata in occasione della grande festa di apertura di Brescia Capitale e per dedicarsi alla mostra Foodprint. La dieta mediterranea oggi attraverso la quale, con giochi ed esperienze artistiche, saranno affrontati temi importanti ed attuali come la sostenibilità e la giusta alimentazione, con un focus sul prodotto alimentare per eccellenza del Mediterraneo: l’olio, di cui sarà indagata la storia, le proprietà e le potenzialità artistiche.



Due giorni per divertirsi con un’appassionante caccia al tesoro per il Museo di Santa Giulia, per avvicinarsi alla storia antica della città di Brescia, scoprire i nuovi meravigliosi reperti e installazioni artistiche multimediali della sezione dell’età romana e un’occasione per riflettere sugli sprechi alimentari e da cosa sono causati.

PROGRAMMA

Lunedì 13 febbraio TESORI SVELATI



Una giornata all’insegna delle novità e della scoperta. Un’appassionante caccia al tesoro che si snoda per tutto il Museo di Santa Giulia, permette ai partecipanti di conoscere anche la nuova sezione dell’Età romana appena riallestita con nuovi meravigliosi reperti e installazioni artistiche multimediali.

In laboratorio ci si divertirà con la sperimentazione del mosaico per celebrare questo nuovo dialogo con la storia antica della nostra città.

Martedì 14 febbraio MANGIARE L’ARTE



Al mattino, dopo una visita alla mostra Foodprint. La Dieta Mediterranea oggi, giochiamo con una grande pista ludica e interattiva, per riflettere sugli sprechi alimentari e da cosa sono causati. Ripercorriamo la filiera alimentare e impariamo le buone azioni quotidiane da fare a casa. Nel pomeriggio ci dedicheremo all’olio, ingrediente base della Dieta Mediterranea, un prodotto che da millenni troviamo sulle nostre tavole, ma lo conosciamo davvero? Scopriamo insieme la sua storia, le sue diverse proprietà alimentari e perché no…artistiche!

INFORMAZIONI

I camp sono dedicati a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni?. Costo: € 45 (orario 8.30-15.30) comprensiva di entrambe le giornate?. Accoglienza e ritiro presso il Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B ?Ai bambini è richiesto di portare: borraccia, merendina e pranzo al sacco.

PRENOTAZIONI:?CUP del Museo di Santa Giulia?da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 16.00. Tel. 030.2977833-834 - cup@bresciamusei.com?bresciamusei.com