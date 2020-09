Brescia: Afrobrix, dal 4 al 6 settembre l’afrodiscendenza è protagonista

Al via venerdì 4 settembre la prima edizione di Afrobrix, il festival multiculturale dedicato alla musica, cinema, arte, teatro e cultura afrodiscendente.

Ispirati dal “Decennio Internazionale per le Persone di Origine di Africana dell’ONU”, il team organizzativo ha ideato la prima edizione di Afrobrix, una kermesse multidisciplinare rivolta a tutti gli artisti, media entertainers, influencers ma anche gruppi e il mondo dell’imprenditoria che sono legati alla realtà dell’afrodiscendenza e alla sua cultura, che si sta evolvendo e contaminando tra Europa e mondo afro.

L'afrodiscendenza nasce dal continente africano. Significa avere un legame culturale o geografico con l'Africa. Afrobrix vuole quindi celebrare l’afrodiscendenza, un concetto ampio e pluriforme, eterogeneo e in continua trasformazione. È un'appartenenza identitaria, collettiva e insieme soggettiva. È in certi casi una rivendicazione orgogliosa della propria pluriforme appartenenza sociale e culturale.

Da questo concetto Afrobrix vuole creare una piattaforma d’espressione per la moltitudine di persone nate e cresciute o giunte in Europa e di discendenza afro. Con Afrobrix si vuole affermare che l’afrodiscendenza è un valore aggiunto, nella convinzione che appartenere a più luoghi, comunità e culture arricchisca l’individuo e la società, e permettendo un dialogo e la crescita di una società più universale.

Brescia da tempo ha una forte presenza afrodiscendente, è per questo che il team organizzativo immagina la città come futuro centro di riferimento per artisti ed eccellenze afrodiscententi provenienti dal contesto italiano ed europeo. Brescia come piattaforma e Afrobrix come appuntamento d’eccellenza per lo scambio di idee e pratiche, insieme alla continua rigenerazione di nuove forme d’arte.



Il festival è strutturato in 4 elementi:

• Afrobrix Music: un DJ set di apertura, seguito da un concerto di musica dal vivo.

• Afrobrix Film: Proiezione di cortometraggi “made in Brescia e Italia” insieme alla realtà afrodiscendente e dei lungometraggi di cinema africano contemporaneo.

• Afrobrix Arts: una performance teatrale a cura delle associazioni bresciane MISO e Collettivo UNO.

• Afrobrix Expo: esposizioni artistiche e stand dedicati all’artigianato e la micro impresa afro-europea.

Per tutta la durata della manifestazione saranno a disposizione del pubblico dei food truck con il meglio della cucina italiana e internazionale.

L’evento si svolge nel rispetto di tutte le norme vigenti in fatto di sicurezza sanitaria e distanziamento, come previsto dall’ART. 121 L.R. 6/2020.



Il programma:

Venerdì 4 settembre

H 18:00 Music Lounge con DJ Senateur (selezione panafricana di musica afro-pop e dance)

h 19:30 Afrobrix Music - Seydou Kienou (Burkina Faso/Italia – Kora/Djembe/tradizionale)

h 21:00 Afrobrix Film - Lettere (Italia, 20', 2020)

h 21:15 Afrobrix Arts - Intermezzo teatrale (a cura di MISO e Collettivo Uno)

h 21:35 Afrobrix Film - The mercy of the jungle di Joel Karekezi (Rwanda, 91', 2018)

Sabato 5 settembre

H 18:00 Music Lounge con DJ Senateur

h 19:30 Afrobrix Music - Afroitalian Hip-Hop show con Slim Gong (Mauritania/Brescia) - Yank (Senegal/Brescia) - Tommy Kuti (Nigeria/Brescia)

h 21:00 Afrobrix Film - Cortometraggio a cura dell'Associazione MISO e Collettivo Uno

h 21:15 Afrobrix Arts - Intermezzo teatrale (a cura di MISO e Collettivo Uno)

h 21:35 Afrobrix Film - Keteke di Peter Sedufia (Ghana, 98', 2017)

Domenica 6 settembre

h 18:00 Music Lounge con DJ Senateur

h 19:30 Afrobrix Music con Anna Bassy (Verona/Nigeria – soul/afro-soul) - Lisa Marie Simmons (U.S.A. – jazz/afro-jazz) - E.D.A. (Lumezzane/Brescia/Senegal – pop/rock)

h 21:00 Afrobrix Film - Mandir di Vashish Soobah (Italia, 15', 2020)

h 21:15 Afrobrix Arts – Intermezzo teatrale (a cura di MISO e Collettivo Uno)

h 21:35 Afrobrix Film – Wallay di Berni Goldblat (Burkina Faso, 84', 2017)



Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2020

dalle 18:00 alle 24:00

Centro Comboni

Viale Venezia, 116

25123 – Brescia

Ingresso Libero