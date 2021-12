Rodengo Saiano: Arriva Santa Lucia

A grande richiesta anche per quest’anno nella serata del 12 dicembre, dalle ore 17,30, risuonerà per le vie di Rodengo Saiano il campanellino di Santa Lucia, che incontrerà grandi e piccini per portare loro un dolce pensiero.



Questo evento è stato reso possibile grazie alla Pro Loco Rodengo Saiano in collaborazione con il Comitato Genitori e il Gruppo Alpini Rodengo Saiano ed il prezioso contributo di Ortofrutta Marcoccio srl, Dolciaria Cidneo, OdS Italia, Ferramenta L’Arca, Almas Autoriparazioni, Carrozzeria Badia, C.F. snc Autoriparazioni-Elettrauto. Un ringraziamento anche alle mamme che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.



I bambini potranno incontrare la Santa dalle ore 17,30. L’incontro sarà preannunciato dal campanellino; Santa Lucia sarà accompagnata da due aiutanti con una gerla piena di dolci confezionati da donare ai piccoli.



Ci teniamo ad invitare tutti i genitori che vorranno far incontrare Santa Lucia ai propri bambini a posizionare fuori dalla porta di casa una candela accesa o un altro segnale luminoso visibile per segnalare l'intenzione di incontrare la Santa e di ricevere un piccolo dono.



Chi lo vorrà potrà lasciare a Santa Lucia un disegno che verrà pubblicato in una raccolta di immagini sulla pagina Facebook della Pro Loco Rodengo Saiano e del Comitato Genitori.

L’iniziativa sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid19.

Si invitano tutti i cittadini ad evitare assembramenti in strada.





