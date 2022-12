Gardone Riviera: Tom Odell in concerto al Vittoriale

Dopo il recente concerto tutto esaurito, ancora in prevendita, all'Alcatraz di Milano ad ottobre, a poco più di un mese dalla pubblicazione di 'Best Day Of My Life', il quinto album, Tom Odell conferma la sua presenza nella meravigliosa cornice dell'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, per il primo concerto annunciato dell'edizione XII di Tener-a-mente Festival, in programma mercoledì 19 luglio 2023.

Chi è Tom Odell

Il suo debutto arriva all'età di 21 anni con il disco 'Long Way Down', che raggiunge le prime posizioni nelle classifiche mondiali grazie al singolo 'Another Love' che, di recente, ha avuto una nuova vita diventando un inno di protesta grazie a dei post virali su Tiktok.

Compra i biglietti su anfiteatrodelvittoriale.it

Nel 2012, un anno dopo il disco di debutto, Odell si aggiudica un Brit Award come Miglior Premio della Critica. Il secondo album, 'Wrong Crowd', arriva nel 2016 e mostra un artista più maturo e dagli ampi riferimenti musicali. Due anni dopo, ad ottobre 2018, Tom Odell pubblica 'Jubilee Road', un disco semplice e straordinariamente potente, un omaggio al cantautorato tradizionale di stampo inglese. Nel luglio del 2021 arriva 'Monsters', il quarto album che raggiunge in breve tempo la #4 della UK Album Chart, una raccolta di inediti molto personali ed intimi ma che segnano una rinascita creativa per l'artista che, nel mentre, ha sofferto di un difficile periodo di instabilità mentale.

Il 28 ottobre 2022 esce con l'etichetta indipendente britannica Urok il quinto album, 'Best Day Of My Live', 12 tracce che raccontano le tensioni con la precedente casa discografica (Columbia Records), la ritrovata serenità e la nuova ispirazione musicale che rende Tom Odell tra le penne più rinomate d'oltremanica. Il risultato è un disco semplice, minimale ma dal forte impatto emotivo.

I concerti di Tom Odell sono una vera e propria esperienza immersiva, un viaggio emotivo che attraversa la sua carriera coronata di riconoscimenti.