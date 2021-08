Ospitaletto: "Onde baraonde. Rocambolesche avventure marinare"

Naufragi, scoperte, arrembaggi e fughe: avventure marinaresche vere e letterarie, dove la realtà spesso scavalca la fantasia. Dalle spericolate rotte commerciali dei veneziani alle esplorazioni e alla pirateria: storia e avventura, accompagnate dalle canzoni di Piergiorgio Cinelli.



Con Piergiorgio Cinelli alla chitarra e canto, e Barbara Mino alla lettura.



L'evento si terrà giovedì 26 agosto alle ore 21.00 presso il cortile della Biblioteca Comunale “Paolo VI”, via Rizzi, 5. In caso di maltempo si terrà nel Teatro Agorà, via Martiri della Libertà.





Per info e prenotazioni:Biblioteca di Ospitaletto, tel. 030.641507

