Cellatica: concerto "Sguardi, sospiri e affetti nella Venezia del XVIII secolo"

Una serata evento che si inserisce nella programmazione della mostra - dossier “Sguardo d’artista. Giorgione, Carpioni, Guardi e Canaletto tra mistero, mito e invenzione”. Un’occasione unica per celebrare il finissage dell’esposizione temporanea, visitabile fino 13 marzo 2022.

Protagonisti della serata saranno tre interpreti della scena internazionale della musica classica: Dorina Frati, mandolino, Vincenzo Capezzuto, voce e Daniele Roi, clavicembalo.

Il concerto è preceduto da due visite guidate straordinarie alla collezione della Casa Museo e alla mostra temporanea “Sguardo d’artista. Giorgione, Carpioni, Guardi e Canaletto tra mistero, mito e invenzione” che si terranno alle ore 18:00 e 18:15.



Programma musicale:



Girolamo Venier

Sonatina per il Mandolino ad uso della N.D. Maria Venier

(Allegro-Andante-Allegro)



Che si può fare (aria, Barbara Strozzi)



Antonio Vivaldi

Concerto in do Maggiore per mandolino

Allegro-Largo-Allegro



Madam Carissima (barcarola)



Antonio Vivaldi

Concerto in re maggiore per mandolino

Allegro-Largo-Allegro



Sovente il Sole (aria, Antonio Vivaldi)



Anna Bon

dalla sonata IV: Allegro moderato



Si dolce è’l tormento (aria, Claudio Monteverdi)



La Biondina in Gondoletta (barcarola)



L’accesso alla Casa Museo e all’evento è consentito solo su prenotazione da effettuarsi telefonando al numero 0302520479, oppure all’indirizzo mail info@fondazionezani.com



Si ricorda che l’accesso alla Casa Museo e alla serata evento è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde rafforzata (cd. "Super Green pass”). Per assistere allo spettacolo è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.