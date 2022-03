Brescia: peace wave, talenti per la pace

Sabato 16 Aprile a partire dalle ore 16. presso lo spazio Mi.C.S , sito in Via Milano 105/Q , i giovani del Progetto Wake Up Brixia dell' Associazione Rap Pirata , in collaborazione con Unicef e Gne Records Label, organizzano un live per tutti gli emergenti dedicato alla pace in Ucraina. Durante l' evento il comitato Unicef sarà presente per le eventuali adesioni e la raccolta fondi. E possibile esibirsi con i propri brani inviato un messaggio whatsapp al numero 320/2615233