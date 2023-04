Brescia: Mille Chitarre in Piazza

“Mille Chitarre in piazza” ritorna con tante novità e, in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, con un programma ancora più ricco: prima del “Concerto dove tutti sono protagonisti”, come recita lo slogan di questo imperdibile appuntamento, tante le iniziative previste dall’1 fino al 16 aprile, giorno della manifestazione.



La manifestazione proseguirà anche oltre questa data: il 27 maggio si terrà, presso la Cascina Parco Gallo, il concerto della band dalle note inclusive “I Fuori Pista”, nello stesso mese sarà presentato nella sede del Giornale di Brescia un disco dedicato all’opera didattica di Franco Margola e sarà prodotto il disco “Brescia suona Brescia, Bergamo suona Bergamo” dedicato a compositori e interpreti delle due città.



Si comincia sabato 1 aprile alle ore 14.30 con la Passeggiata letteraria “Brescia sacra” condotta da Fabio Larovere, giornalista e docente di Storia dei valori artistici del territorio nella sede di Brescia dell’Università Cattolica e con la partecipazione di Valentina Pescara, attrice, e Valeria Della Valle, chitarrista. Si partirà dalla chiesa di San Francesco, con visita dell’edificio sacro, che custodisce straordinari tesori d’arte, e del vicino chiostro trecentesco. La chiesa fu edificata in seguito alla visita del santo in città ed è un magnifico esempio di stile romanico. La seconda e ultima tappa sarà alla chiesa di San Giovanni, con visita della Cappella del Santissimo Sacramento, decorata tra il 1520 e il 1540 dai due maggiori artisti del Rinascimento bresciano: Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, e Girolamo Romanino. Nobile e aulico il primo, anticlassico e tormentato il secondo, realizzano in questa cappella un confronto tra i più alti del Cinquecento italiano.



Appuntamento speciale domenica 2 aprile: alle ore 6.30 la Cascina Parco Gallo ospiterà l’evento “Mille chitarre all’alba” con la partecipazione del Duo Capriccio formato da Stefano Zeni, violino, e Antonio D’Alessandro, chitarra. I due musicisti propongono una speciale serenata per salutare il sorgere del sole, tra note d’autore e musiche originali.



La manifestazione entra nel vivo venerdì 14 aprile, con un articolato programma di eventi. Alle ore 14.30, presso i Giardini Montessori e Parco Ducos 2, si terranno due eventi:

• Installazione Booking Cross, alla presenza degli studenti dell’Istituto Comprensivo Est 1, dell’Assessore Roberta Morelli e dei volontari della biblioteca Parco dei Libri, della “Casetta dei libri” realizzata dagli studenti dell'’Istituto Statale “Mariano Fortuny”. Seguirà momento musicale sotto il porticato della scuola di via del Verrocchio.

• Inaugurazione della seconda “Panchina rossa” del quartiere, alla presenza degli studenti dell’Istituto Comprensivo Est 1 e dell’Assessore Roberta Morelli, presso il Parco Ducos 2.



Alle ore 18 tornerà il format Passeggiata letteraria “Brescia profana” condotto sempre da Fabio Larovere e con la partecipazione di un attore e del chitarrista Marco Pezzotta. La partenza sarà da Piazza Loggia, cuore della città, con presentazione dei monumenti che vi si affacciano: i portici seicenteschi con l’orologio realizzato nella seconda metà del Cinquecento dalla Repubblica Veneta, i palazzi dei Monti di Pietà e il magnifico palazzo Loggia, un tempo sede delle magistrature venete e oggi sede del sindaco. La piazza fu teatro di scontri nel corso delle Dieci Giornate del 1849.



La seconda tappa sarà a Palazzo Broletto, sede medioevale delle signorie regnanti sulla città. Si affaccia su piazza Paolo VI con un complesso di edifici disposti a quadrilatero intorno a due cortili. L'ala maggiormente visibile è quella che fa angolo verso il Duomo Nuovo e corrisponde al palazzo Novum Majus, ancora ben conservato nella sua caratterizzazione romanica, in pietra a vista finemente lavorata. Nel suo affaccio sulla piazza fuoriesce la Loggia delle grida, sorretta dai telamoni accovacciati. La Torre del Pègol si innalza con forti bugnati e con le merlature aggiunte nel 1830. La tappa conclusiva sarà ai resti romani, testimonianza dell’importante passato della città, snodo nei collegamenti del Nord Italia al tempo dell’Impero Romano



Si proseguirà sabato 15 aprile con la Giornata ecologica: numerosi gli eventi a partire dalle ore 9.30. La prima iniziativa sarà il tradizionale appuntamento “Su le mani-che”, giunto alla 7^ edizione, presso i Giardini Montessori. Per un paio d’ore sarà effettuata una pulizia straordinaria di diverse aree verdi del quartiere con la preziosa collaborazione dei ragazzi delle scuole dell’Istituto Comprensivo di via del Verrocchio e di tanti cittadini volontari nonché il “laboratorio riciclo quiz di sensibilizzazione ambientale” a cura dell’Associazione 5R Zero Sprechi. Seguirà la visita agli orti comunali di via Cimabue con letture ad opera dei volontari della Biblioteca Parco dei Libri.



Alle ore 21 presso l’associazione artistico Musicale L’Ottava in Via Lunga 51 per “Aspettando MilleChitarre” c’è il concerto di Isaia & L'orchestra Di Radio Clochard. La band che dal 2008 gravita attorno alle canzoni del cantautore Isaia Mori (autore anche di “Mille Chitarre una sola serenata”, inno ufficiale dell’evento) propone musica dal carattere popolare ricca di melodia e ritmo coinvolgente. I Radio Clochard cantano la vita delle persone comuni: una vita fatta di gioia, amore e dolore. Storie verosimili, tragedie semi serie, fantasticherie di ogni sorta tra tirate country e valzer più riflessivi. Un super gruppo che schiera sul palco una formazione di veterani: chitarra e voce Isaia Mori, al violino Alberto Martinelli, alla tromba e cori Max Pietta, alle tastiere Silvio Uboldi, al basso Nicola Anni e alla batteria Mauro Carraro.

Il concerto è gratuito ma per accedere alla sede dell'Ottava è necessario tesserarsi all'associazione. Il costo della tessera è 5 euro, con validità fino al 31 dicembre. La tessera dà diritto a partecipare, oltre al concerto dei Clochard, a tutti gli eventi organizzati dall'Ottava. La tessera si potrà fare direttamente sul luogo del concerto, ma è consigliato richiederla on-line sul sito dell’Ottava per evitare code all’ingresso.



Domenica 16 aprile sarà il turno dell’evento Mille Chitarre, a San Polo. Numerose le iniziative in giornata che precederanno il “Concerto dove tutti sono protagonisti”:

• Alle ore 8.30 partenza della biciclettata (a cura della FIAB) dalla Fonte di Mompiano (con visita). Si seguirà il percorso ciclabile dell’acqua passando per il Parco dell’Acqua e gli Orti Comunali di via Cimabue. Alla biciclettata si uniranno quindi i partecipanti alla camminata in direzione del Parco delle Cave, tappa finale dell’evento. Qui si svolgerà la Festa di Primavera, organizzata dalla Consulta dell’Ambiente del Comune di Brescia, dai Consigli di Quartiere della Zona Est e da numerose associazioni ambientaliste e sportive;

• Alle ore 11.30, presso il Parco delle Cave, momento musicale con il duo acustico formato dalla cantante Elena Zipponi e dal chitarrista Andrea Gaioni, in un concerto che spazia dagli Oasis ai Muse, per lanciare la Decima Edizione del Mille Chitarre;

• Alle ore 12,30 circa, apertura dello stand gastronomico a cura del Circolo Acli di San Polo e dell’Oratorio Sant’Angela Merici. Presso l’oratorio ci saranno gonfiabili, animazione per bambini e bancarelle di “scambio oggetti”.

Nel pomeriggio tornerà, in occasione di “San Polo in Festa”, la decima edizione per l’anno 2023 dell’evento “Mille chitarre in piazza”, presso i giardini Montessori di via Cimabue a San Polo:

• Alle ore 14 vi sarà la fase di accoglienza e “punzonatura” dei partecipanti, mentre l’“Aspettando Mille Chitarre” scalderà il pubblico con l’animazione della radio partner;

• Alle ore 15.30 saliranno sul palco gli ospiti del Mille Chitarre, ossia gli “amici” dell’evento, tra cui Carolina David, presidente della Croce Rossa di Brescia. Saranno presentati gli sponsor e i partner di Mille Chitarre con eventuale omaggio di gadget, lo stato dell’arte delle collaborazioni con le associazioni di musica del territorio e i temi sociali e culturali perseguiti dall’evento;

• Alle ore 16 scatterà l’ora dove «tutti sono protagonisti»: il concerto finale di «Mille Chitarre in Piazza». Per il decennale della manifestazione, la scaletta passa dalle tradizionali 9 a ben 21 canzoni, attingendo al repertorio eseguito tra il 2014 e l’ultima edizione. Si segnala tra gli altri D.O.C., brano scritto appositamente per l’edizione 2023 (testo e accordi sono disponibili sul sito internet della manifestazione)

1. MILLE CHITARRE – Isaia Mori (anno 2014) tonalità LA

2. CRESCERE INSIEME – Paola Ceretta e Cristian Rocco (2023) – tonalità DO

3. LA CANZONE DEL SOLE – Lucio Battisti (anno 1971) tonalità LA

4. VITA SPERICOLATA – Vasco Rossi (1983) – tonalità DO

5. GIOVANI WANNABE – Pinguini tattici nucleari (2022) – tonalità RE

6. LA PRIMA COSA BELLA – Mogol e Nicola di Bari (1970) – tonalità RE

7. LA DOLCE VITA – Fedez (anno 2022) tonalità SOL (introduzione in LA – strofa in SOL)

8. 100 PASSI – Modena City Ramblers (2004) – tonalità MI MINORE

9. VOLTA LA CARTA – Fabrizio De André (1979) – tonalità DO

10. C’ERA UN RAGAZZO CHE COME ME… – Gianni Morandi, Franco Migliacci con musica di Mauro Lusini, con l’arrangiamento di Ennio Morricone (anno 1967) – tonalità RE

11. GENERALE – Francesco De Gregori (1978) – tonalità SOL

12. URLANDO CONTRO IL CIELO – Luciano Ligabue (1991) – tonalità LA

13. IL PESCATORE – Fabrizio De André (1968) – tonalità RE

14. L’ITALIANO – Toto Cutugno (1983) – tonalità LA MINORE

15. 50 SPECIAL – Lunapop (1999) – tonalità SOL

16. ‘O SURDATO ‘NNAMMURATO – Aniello Califano e ‎Enrico Cannio (1915) – tonalità RE

17. IL RAGAZZO DELA VIA GLUCK – Luciano Beretta, Miki Del Prete – Adriano Celentano, Detto Mariano – tonalità DO

18. ALBA CHIARA – Vasco Rossi (1979) – tonalità DO

19. MILLE CHITARRE CONTRO LA GUERRA – canta Carmen Villani, di Umberto Villani (1966) – tonalità SOL

20. D.O.C. – Isaia Mori (2023) – tonalità DO

21. CIELO D’IRLANDA – Massimo Bubola (1962) – tonalità LA

Non finisce qui: con il concorso “Video Post Movie” tutti potranno cimentarsi nel realizzare il primo video ufficiale della manifestazione. Al vincitore andranno 500 euro; il regolamento e le modalità di iscrizione al concorso sono online sul sito della manifestazioni.

Come per tutte le passate edizioni, l'obiettivo principale di Mille Chitarre e? la creazione di un momento di aggregazione e festa in cui suonare tutti insieme alcuni brani che hanno fatto la storia della musica. L’evento non si prefigge l’obiettivo di radunare esclusivamente chitarristi esperti o maestri di musica, ma persone di tutte le eta?, unite dalla passione per la musica. L’invito è esteso a chi vuol portare un altro strumento, non necessariamente la chitarra.

Durante l’evento sarà possibile ristorarsi presso i locali del Circolo Acli di San Polo, che resteranno aperti per l’occasione tutta la serata.



Sul sito www.millechitarre.com e sui canali social verranno divulgati anche video tutorial dei maestri del Mille Chitarre, unitamente a video e contenuti multimediali per promuovere lo spirito dell’evento. Grazie all’accordo con Brescia Mobilita?, nella giornata di domenica 16 aprile, chiunque porti con se? uno strumento a corde pizzicate potra? fruire gratuitamente dei mezzi pubblici (bus, metro) sulle linee urbane e interurbane.

Ma questa volta, “Mille chitarre” continua anche dopo l’evento in piazza. Sabato 27 maggio alle ore 20.30 presso la Cascina Parco Gallo, si terrà il concerto dei Fuori Pista. La band dalle note inclusive nasce nel 2018 dall’idea di Tommaso, batterista del gruppo che porta la proposta della formazione della band al consiglio di amministrazione del Centro Bresciano Down, il quale accoglie con piacere questa proposta. Nasce così un vero e proprio progetto di Community Music Therapy, la cui finalità è vivere contesti inclusivi in prima persona attraverso la passione per la musica. L’attuale formazione è composta da 7 musicisti con Sindrome di Down (tre chitarre, batteria, basso, percussioni - cajon, corista-cantante), due coriste che frequentano le scuole superiori, tre insegnanti di musica che seguono la parte artistica del progetto e la musicoterapeuta (e cantante) che monitora gli obiettivi di benessere emozionale e relazionale. Dal 2018 ad oggi i Fuori Pista hanno all’attivo diversi concerti live, sia nella provincia di Brescia che fuori, con un repertorio sia di Cover italiane e internazionali che di inediti scritti e composti dall’intera band (l’ultimo è “Questi Siamo Noi”).



Sono infine in programma due ulteriori, importanti iniziative: la presentazione del disco dedicato all’opera didattica per chitarra e pianoforte del compositore bresciano Franco Margola, eseguita da Antonio D’Alessandro e Alberto Cavoli, che avverrà nella Sala Libretti del Giornale di Brescia in una data che sarà comunicata successivamente, e la realizzazione di uno speciale disco “Brescia suona Brescia, Bergamo suona Bergamo” dedicato ad autori ed interpreti bresciani e bergamaschi.



Promotori delle varie iniziative: Associazione Diffusione Arte, Associazione Palco Giovani, Consiglio di quartiere San Polo Cimabue, Associazione Culturale Cieli Vibranti



Realtà associative del territorio coinvolte: Coop. Elefanti Volanti, Coop. La Rete, Istituto Comprensivo Est 1, Circolo Acli San Polo, Oratorio Sant’Angela Merici, Biblioteca Parco dei Libri, Secondamà, CoLab, Rappresentanti del condominio torre Cimabue, Comitato Orti Cimabue, Casa Associazioni, Gruppo Chitarre Oratorio Sant’Angela Merici.



Attività commerciali che sosterranno le varie iniziative: Ok School Academy – Forneria Voglia di Pane – Concessionaria auto – Farmacia Acuto – TecnoRete di via Allegri – MMF srl.

