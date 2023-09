Brescia: Aurora 2023, percorsi di luce in musica

"Aurora - Percorsi di luce in Musica" nasce dall’esperienza decennale di “Lux Vivens - Suoni di Luce Vivente” (direttrice artistica Patrizia Maranesi, in arte Julia Berger), un progetto artistico - musicale, unico nel suo genere in quanto ripropone musiche di varie epoche, utilizzando in forma sperimentale un’orchestra di strumenti di quarzo cristallino. Straordinaria peculiarità del progetto è la riscoperta delle musiche della monaca benedettina tedesca S. Hildegard von Bingen, figura emblematica del medioevo europeo su cui il progetto ha investito fondi ed energie nella curatela e pubblicazione discografica delle sue antifone e dei suoi responsori oltre che organizzatrice di importanti rassegne musicali, prima tra tutte “Fiat Lux – Itinerari di musica antica per la Mente il Corpo e lo Spirito”. “

È molto più di un semplice concerto: è un messaggio di luce, pace e speranza che si diffonde attraverso l'armonia della musica e la profondità della meditazione. Questo evento unico nel suo genere trasporterà il pubblico in un viaggio evolutivo interiore, consentendo una connessione profonda con sé stessi attraverso le pagine musicali di insigni compositori del XX e XXI secolo. Il programma di questo concerto - meditazione è stato sapientemente curato per enfatizzare e celebrare la Luce in tutte le sue sfumature, illuminando l'anima di chi ascolta e creando un'esperienza multisensoriale coinvolgente. Gli elementi di lighting artistico delineeranno le forme della musica in continua evoluzione, mentre il pubblico sarà immerso in un ambiente sonoro policentrico e multidirezionale, arricchito dalle voci e dagli strumenti che si muovono attraverso lo spazio con grazia. Il viaggio sonoro è arricchito da campane di cristallo di rocca, gong e tamburi sciamanici, che accompagnano le voci e creano una connessione armonica con il pubblico, inducendo un profondo stato di rilassamento e apertura interiore. Per dar vita a questo ventaglio artistico si sono impegnate numerose realtà di rilievo che piantano le loro radici nelle terre di Bergamo e di Brescia, continuando la propria crescita professionale in significative esperienze a livello mondiale. La direzione artistica è a cura di Patrizia Maranesi, in arte Julia Berger, con la direzione musicale del Maestro Flavio Ranica. La parte musicale è affidata al “Gruppo vocale-strumentale Lux Vivens” in sinergia con il “Coro Polifonico Adiemus” (di Calcinate, BG). Le campane di cristallo di Rocca, gong e tamburi sono suonati da due straordinari percussionisti e performer internazionali: Giuseppe Jos Olivini e Mario Occhionero. Per l’accompagnamento musicale sarà protagonista il “Quartetto d’archi Bazzini” di Brescia, composto da Daniela Sangalli, Lino Megni, Marta Pizio e Fausto Solci, mentre al pianoforte sarà Marco Gabbiadini. Altrettanta importanza nel progetto ha la parte esperienziale data dall’immersione del pubblico in uno spazio valorizzato e armonizzato con l’evento da un disegno luci a cura di Stefano Mazzanti, noto light designer di Brescia.

Èun progetto musicale, un evento senza precedenti, che porterà la bellezza della musica e la profondità della meditazione in due eccezionali location. Il primo appuntamento si svolgerà a Bergamo, domenica 24 settembre, alle ore 20.45, presso la suggestiva Chiesa Ipogea del Seminario (Via Arena, 11) in Città, mentre domenica 1° ottobre a Brescia, sarà la volta del secondo appuntamento presso la rinomata Chiesa di San Giuseppe (Vicolo S. Giuseppe, 5). Ingresso libero e gratuito su prenotazione (www.luxvivens.it). AURORA Meditazione di luce in musica Sabato 24 settembre, ore 20.45 Bergamo, Città Alta Chiesa Ipogea del Seminario (Via Arena, 11) Domenica 1° ottobre, ore 20.45 Brescia Chiesa di San Giuseppe (Vicolo S. Giuseppe, 5) Durata 90 min. circa Ingresso gratuito su prenotazione Prenotazione online dal sito luxvivens.it (https://www.luxvivens.it/eventi). Ingresso prenotati dalle ore 19.45 fino alle ore 20.30. Dalle ore 20.30 verrà data possibilità di accesso al pubblico in attesa fino ad esaurimento dei posti disponibili.

GRUPPO VOCALE – STRUMENTALE LUX VIVENS IL CORO POLIFONICO ADIEMUS DIRETTORE: Flavio Ranica SOPRANI I: Susanna Feliciani, Daniela Forlani*, Elena Gallo*, Patrizia Maranesi* Valeria Moriggi, Mirella Scaglia, Simonetta Vigani, Maddalena Trussardi SOPRANI I: Stefania Bocchi, Caterina Marcarini, Agata Valle CONTRALTI :I Maria Antonia Ballini, Anna Bessi, Michela Frezzini, Eleonora Patera, Mariantonia Sarasin CONTRALTI II: Cristina Lucchini, Roberto Quintarelli, Alessandro Simonato, Mariacristina V olonterio TENORI I: Simone Bendoni, Ezio Buldrin,Giacomo Cavazzano, Fausto Saccaro, Giuseppe Rota TENORI II: Paolo Caslini, Luigi Fabemoli, Marco Mostarda, Giampietro Sala BASSI I: Rentato Cadel, Emanuele Ondei, Simone Pellegrini BASSI II: Stefano Bioni, Vittorino Bottani, Ugo Patti, Erik Perego, Alessandro Ravasio, Filippo Tuccimei *voci soliste CAMPANE DI CRISTALLO DI ROCCA – GONG E TAMBURO: Giuseppe Jos Olivini e Mauro Occhionero QUARTETTO D’ARCHI BAZZINI: Daniela Sangalli, Lino Megni, Marta Pizio, Fausto Solci PIANOFORTE: Marco Gabbiadini STRUMENTAZIONE: Emanuele Fiammetti DISEGNO LUCI: Stefano Mazzanti