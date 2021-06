Sarezzo, Teatro San Faustino: "If I Only Were That Warrior"

di Valerio Ciriaci

[Documentario, Italia/USA/Etiopia, 72’, 2015]



2 agosto 2012: il comune di Affile (RM) inaugura un monumento dedicato al gerarca fascista Rodolfo Graziani, generale durante la Guerra d’Etiopia del 1935. La notizia suscita un indignato scalpore. A Graziani viene imputato è l’uso delle armi chimiche e il ricorso a violenti rappresaglie contro la popolazione civile. Crimini di guerra per cui non fu mai processato. Le comunità etiopi in tutto il mondo si mobilitano e organizzano proteste che dagli Stati Uniti arrivano fino ad Affile. A 75 anni dalla caduta dell’impero coloniale italiano, le nuove generazioni di etiopi e di italiani si confrontano su un passato ancora irrisolto.



Interviene dopo il film

Pino Marchetti

Professore di storia e filosofia del Liceo V. Gambara di Brescia



All'interno della rassegna cinematografica Altre Voci, inserita in Sconfiniamo, il programma di sensibilizzazione territoriale della Rete SAI Comunità Montana Valle Trompia.

