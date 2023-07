Una cascina.. da degustare: le domeniche d'estate sul Monte Netto

Ha riaperto la Cascina San Michele sul Monte Netto, tra i vigneti dell’altopiano del Monte Netto, a Capriano del Colle, qualche chilometro da Brescia, nel Parco agricolo regionale (per info 338 3196621 oppure cascina@sanmichelevini.it). Un posto bucolico, dedicato agli aperitivi domenicali, ai piccoli eventi familiari, a un appuntamento galante. Solo la domenica sera, dalle 18 alle 22 e fino alla fine di settembre (meteo permettendo), sotto il bel portico si possono degustare le 9 etichette bio dell’omonima Cantina e una scelta accurata di prodotti locali. Niente a che fare con il solito apericena, ma piuttosto un’esperienza rilassata e conviviale dove occhio e palato vanno a braccetto.

Tutto intorno alla cascina è stata impiantata la nuova vigna, esposta a sud, di un ettaro e mezzo, dedicata, dopo attento studio, alla Barbera, vitigno già usato nella zona e che andrà ad aggiungersi al blend da cui nasce il Capriano del Colle doc Rosso di Cantina San Michele.

Il menu

La Cascina San Michele propone un menù veloce e appetitoso, incentrato sui prodotti di piccoli produttori locali. Si può scegliere tra una selezione di salumi dell’Azienda agricola al Berlinghetto, di formaggi dell’Azienda agricola Manenti e dell’Azienda agricola Tre Gatti, accompagnati con la focaccia all’olio e rosmarino. Oppure i “rinforzini”, specialità della Cascina, come la panzanella, pomodoro, basilico e burrata, il ragù contadino con grana bresciano su fetta di pane grigliato, o ancora il cous cous di grano duro con verdure e filetto di pollastra. E infine, unico accento straniero nella selezione di proposte da condividere, delle acciughe in latta di Conservas Angelachu con burro montato all’olio dei Lago di Garda e pane tostato. Altrettante occasioni sfiziose per abbinare i vini della Cantina San Michele, vendemmiati e prodotti sull’altopiano di Monte Netto, oltre agli champagne e i drink.

La cantina

L’azienda, condotta dai giovani cugini Danesi, ha puntato tutto sulle straordinarie caratteristiche di un territorio piccolo, ma ricco di potenzialità, rivoluzionando il lavoro in cantina e in vigna, partendo da varietà autoctone e ottenendo dei vini raffinati e di grande piacevolezza. Il Marzemino rappresenta la base ampelografica dei vini rossi prodotti dalla Cantina San Michele, sia per le ver­sioni in purezza, sia come elemento caratterizzante dei blend rossi. Per i vini bianchi il vitigno di riferimento è il Trebbiano, o Turbiana, che, grazie alla sua versatilità, è alla base delle diverse tipologie di bianchi proposti dalla cantina, dal Metodo Classico, al bianco da uve botritizzate.