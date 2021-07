Abiti e accessori cult, colori da non perdere e must have da indossare: tutte le tendenze fashion per l'estate 2021

Quali sono le tendenze moda per l'estate 2021? Ormai non c'è più tempo da perdere, la prova costume è alle porte e anche le serate mondane, bruscamente interrotte causa pandemia, hanno ripreso a vivere con il ritorno di eventi, cene e aperitivi. Per essere pronte a partire, allora, ecco una guida alle tendenze dell'estate a cura di Martina Raimo, web editor moda e bellezza di Today.it.

Fondali marini

Alghette, pesciolini, stelle marine e coralli: e poi fantasie, elementi decor come gioielli e cinture. Gli sfondi e i temi a “fondale marino” saranno i protagonisti indiscussi della moda estiva per la stagione 2021. Accessori e non solo, dicevamo, ma anche capi e vestiti che si rifanno, ad esempio, all'iconografia delle sirene.

Camicia rosa

Per alcune è un graditissimo ritorno: ci ha pensato la casa di moda Valentino a rilanciarla, la scorsa primavera. E adesso la camicia rosa è già diventata uno dei capi “must have” da indossare durante l'estate. Dovrà essere lunga, molto lunga, e in coordinato con i pantaloni: larga e sbottonata, con taglio chemisier. Potrà essere indossata con gonne, shirt ma anche da sola, come abito.

Espadrillas

Furono un fenomeno cult tra gli anni Ottanta e Novanta, poi sopraffatte per un qualche periodo, adesso di nuovo di moda e di tendenza: parliamo delle espadrillas, che anche questa primavera sono state sfoggiate nelle passerelle della maison più famose, e in tutte le versioni possibili. Si va infatti dalle zeppe alla versione flat, chiuse o aperte davanti, a tinta neutra o coloratissime. A voi la scelta, sulla base dell'outfit da indossare.

Shorts

Welcome back anche agli shorts, noti anche come hot pants: a dire il vero non sono mai passati di moda, ormai abito cult plurigenerazionale, indossati sia dalle ragazzine che dalle giovani donne ma che vanno verso la maturità (purché il phisique du role lo consenta, sia chiaro). Shorts classici oppure jeans sfrangiati tornano così ad essere i diktat dell'estate 2021. Perfetti da abbinare anche a una semplice t-shirt di cotone.

Vestito nero (aderente)

Lunga vita al vestito nero, purché sia aderente: è un po' la novità dell'estate, che per la prima volta dopo tanto tempo potrebbe scalzare tra i must have il classico tubino nero. La moda della stagione in corso invita ad osare, puntando tutto sui modelli aderentissimi tagliati in jersey, resi ancora più sexy e dinamici dai motivi cut-out.

Leisurewear

Letteralmente: vestiti per il leisure, la vacanza, il tempo libero. Noi lo potremmo semplicemente definire “casual”. Un altro gradito ritorno, almeno per alcune, conseguenza sicuramente del lockdown e della vita di casa. Quindi spazio alle forme ampie e comode, dagli abiti alle felpe ai pantaloni: da indossare sia in casa, appunto, che per uscite non troppo impegnative.

Suede

A volte ritornano, ancora: c'è anche il suede, quindi la pelle scamosciata, insomma il camoscio, tra le tendenze moda dell'estate 2021. E c'è davvero l'imbarazzo della scelta: scarpe, giacche, minigonne o pantaloni, sia nella versione più tradizionale (il classico beige) che colorati liberamente. Attenzione: il suede potrebbe diventare il cult per le fashion addicted.

Yellow Illuminating

Parola di Pantone: lo Yellow Illuminating sarà il colore dell'estate. E' una tonalità di giallo che si abbina molto bene alle tonalità pastello. Insomma, per dirla con Martina Raimo, un colore super-estivo: “Ti consiglio di indossare un biker, per completare i tuoi look più basici, o un pantalone paper bag in questa tonalità, che darà un tocco frizzante ai tuoi look da ufficio”. Sempre e comunque, senza esagerare.

Borse XXL

Nel campo degli accessori sono già un cult: dopo una vasta gamma di stagioni all'insegna di borse “mini” e “micro”, per l'estate 2021 tornano d'attualità le borse XXL, con taglie extralarge e in versione maxi, così da poter contenere tutto quello che serve, mascherina e gel igienizzante compresi, senza però dimenticare lo stile. Mai e poi mai.