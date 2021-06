Vaccini: ora è possibile spostare l'appuntamento per la seconda dose

In Lombardia a partire da venerdì prossimo, 25 giugno sarà possibile spostare l'appuntamento per la seconda dose del vaccino anti covid. Ad annunciarlo, durante la conferenza stampa di ieri, è stato il consulente del Pirellone, Guido Bertolaso.

Come cambiare la data per la seconda dose del vaccino

Per modificare l'appuntamento sarà necessario un preavviso di almeno sette giorni, al fine di permettere una riorganizzazione ottimale degli slot disponibili per le somministrazioni. Semplicemente collegandosi al portale per le prenotazioni (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) sarà possibile cambiare data, orario e luogo per ricevere la seconda dose del vaccino, purché si rimanga all'interno del range indicato per il richiamo.

"Ci appelliamo al buonsenso dei nostri cittadini - ha tenuto a mettere in luce Bertolaso - affinché questo eventuale spostamento si faccia solo per una ragione importante, solo nei casi necessari, per evitare di ingolfare il sistema e creare problemi nelle agende. Si dovrà fare con un preavviso di sette giorni. Si potrà spostare data, ora e centro vaccinale (...). Sarà consentita una sola modifica".

